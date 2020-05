Experts in het opruimen van kasten en garderobes adviseren om alles dat je tenminste twee jaar niet meer gedragen hebt weg te gooien. Maar wat als je dat niet kunt?

Er is een verschijnsel dat ‘compulsive hoarding’ wordt genoemd. Mensen die eraan lijden worden in het Nederlands wel ‘problematische verzamelaars’ genoemd. Je kent het soort mensen wel. Ze kunnen geen afstand van oude spullen doen. Dit verschijnsel kan zo ernstige vormen aannemen dat het huis dichtslibt. Zoek het maar eens op op internet. Vooral de foto’s van huizen van problematische verzamelaars zijn indrukwekkend. En zorgwekkend. Ik tenminste krijg er de kriebels van. Want als ik het kamertje waar ik mijn kleding en accessoires opberg binnenkom, dan vraag ik me stiekem wel eens af of ook ik niet een beetje aan ‘compulsive hoarding’ lijdt.

Het criterium ‘twee jaar niet gedragen’ gaat voor mij niet op. Van elk kledingstuk en elk accessoire herinner ik me nog het moment dat ik het gekocht heb. Aan elk item zijn herinneringen verbinden. Het moment van de aankoop, gelegenheden waarop ik het gedragen heb. Hoe kun je deze dingen nu zomaar in een vuilniszak dumpen, in de zak van Max doen of naar de tweedehandswinkel verwijzen? Sommige dingen zijn ronduit uit de mode, maar dan zegt de stem in mijn hoofd: ‘Wat als het weer in de mode komt?’ en dus leg of hang ik het kledingstuk of het accessoire weer terug.

Ook het criterium ‘versleten, oud, aftands, gaten en scheuren’ werkt bij mij niet echt. Ik ben zo zuinig op mijn spulletjes dat ik zelden iets om deze reden moet afschrijven.

En dus draait het opschonen van mijn garderobe elke keer weer op niets uit. Het gebeurt zelfs dat ik nog net voordat ik de kledingzak in de kledingbak op straat deponeer, er toch weer dingen uitvis die dan weer mee naar huis gaan. Er zit geen schot in het opruimen en er moeten steeds meer kunstgrepen (extra planken en rekken) aan te pas komen om alles op te bergen.

Er zijn slechts twee trucjes die mij (soms) over de streep kunnen krijgen om iets weg te doen. Het eerste is: kledingstukken waar ik echt nog iets mee hebt cadeau doen aan mensen waar ik echt iets mee heb. Het doet me een enorm plezier als mijn zusjes of vriendinnen er blij mee zijn. Een ander trucje is om er bij wijze van afscheid en aandenken een foto van te maken :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE