Modetrends zomer 2020. Marine-looks voor een uitbundig zomergevoel!

Ga voor een ultiem zonnig gevoel met een marine look! Blauw, gouden knopen, ankertjes en zwembandjes. De modetrends voor lente zomer 2020 staan in het teken van de Eighties! Wat jij?

Houd je van blauwwitte strepen, gouden knopen en donkerblauwe blazers, dan zit je dit seizoen goed! De marinelook is terug in de mode. Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we strepen, ankertjes en zelfs zwembandjes voorbij komen.

Blauw is dé modekleur voor lente zomer 2020. Voeg daar de invloeden uit de jaren ’80 aan toe en je komt al snel uit op een vrij klassieke marinelook. Die marinelook komt terug in de spijkerbroekentrends (spijkerbroeken met een hoge taille, rechte pijpen en een rij goudkleurige knopen in plaats van een ritssluiting) maar vooral ook in de badmode.

Blauw is de kleur bij uitstek voor badpakken en bikini’s. Kobaltblauw, navyblauw, donkerblauw. Bij Michael Kors zagen we het summum van de marine strandlook: een donkerblauw hoog opgesneden badpak in combinatie met een navyblauwe blazer en bootschoenen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Kijk maar eens wat je nog aan gestreepte items in je kast hebt. Haal die marineblauwe blazer tevoorschijn. Of die kapiteinspet. Speel met deze look, en interpreteer ‘m op jouw eigen manier. Badpak, lange jurk, kapiteinspet, spijkerbroek. Voor ieder wat wils.

TRENDYSTYLE