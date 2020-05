Als je ons vraagt wat de aller-allercoolste modetrend voor lente zomer 2020 is, dan is dat: de (licht)blauwwitte streep. Nooit eerder zagen we deze streep zoals voor deze zomer. Blauwwitte strepen zijn een klassieker, ze hebben een frisse, ietwat masculiene uitstraling en als je ze op de juiste manier combineert, zijn ze ontzettend COOL!

De blauwwitte streep is de meest ‘veilige’ fantasie die er is. Op je werk staat deze streep voor professionaliteit. Blauw is een koude, maar ook een rustgevende kleur. Een blauwwitte streep straalt afstandelijkheid maar ook vertrouwen uit. Juist vanwege deze eigenschappen is deze streep interessant in casual outfits. Contrasten zijn nog dé toverformule voor stylish en fashionable looks. We hebben een aantal suggesties voor je.

Zo combineer je de blauw-witte streep

1. Ga voor casual items in blauwwitte strepen. In plaats van een blauwwit overhemd kies je voor blauwwitte boxershorts.

2. Ga voor een trench coat in een blauwwitte streep.

3. Combineer blauwwit met smetteloos wit voor look die alle frisheid van de wereld uitstraalt. Zoiets als fris wapperende wind tegen een strakblauw zomerlucht.

4. Shockeer met een blauwwitte streep in combinatie met een dierenprint.

5. Combineer blauwwitte strepen met lichtblauwe denim.

6. Investeer in een lang blauwwit overhemd dat je – houd je vast – als jurkje draagt!

7. Draag blauwwit met warme specerijkleuren. Deze kleurcombinatie is zo vernieuwend!

Het zijn maar een aantal voorbeelden die we voor lente zomer 2020 voorbij zagen komen. Laat je erdoor inspireren!

TRENDYSTYLE