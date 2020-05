Modetrends lente zomer 2020. Dierenprints. Zo draag je ze deze zomer!

Eerlijk gezegd verbaasde het ons om op de catwalks voor lente zomer 2020 dierenprints te zien. Dat dierenprints wederom tot de modetrends zouden behoren, hadden wij niet verwacht. We hebben deze fantasieën de afgelopen seizoenen tot bijna vervelens toe gezien. Maar gelukkig gaven de modeontwerpers de dierenprints wel een nieuwe twist mee. Bekijk de foto’s maar eens.

Zo update je je dierenprints

1. Combineer dierenprints met licht spijkergoed.

2. Combineer dierenprints met friswitte kledingstukken.

3. Draag een dierenprint met een blauwwitte streep.

Kortom: combineer dierenprints nu eens niet met zwart maar juist met heel frisse, zomerse kleuren en fantasieën.

4. Koop bij voorkeur dierenprints met een lichte achtergrond.

5. Draag je animalier jurk van vorig seizoen met seventies accessoires en afzaklaarzen.

6. Combineer dierenfantasieën met etnische prints.

7. Beperk je tot één enkel item met dierenprint per outfit, als je het licht en luchtig wilt houden.

8. Beperk je enkel tot een modeaccessoire met dierenprint als je even geen zin meer hebt in een total animalier look.

9. Voor de ‘klassieke’ tijger/luipaardlook maak je combinaties met zwart (zie Versace), maar wij zien ze voor deze zomer liever met lichte kleuren (zie hierboven). Ieder z’n smaak!

