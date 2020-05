Streetstyle mode 2020. Stijlvol in broek(pak)

Is het weer onverwacht fris? Laat je inspireren door deze drie modelooks. Zo kom je stijlvol voor de dag in broek of broekpak.

Tijdens de modeweken zagen we opvallend veel fashionista’s en VIPs in broek of broekpak. Beduidend meer dan andere seizoenen. De broeken en broekpakken volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 zijn bovendien opvallend stijlvol. Je kunt er altijd en overal mee voor de dag komen. Het fijne is dat ze perfect zijn voor dagen die onverwacht frisser zijn.

Een witte broek laat zich bij wisselvallig lenteweer bijvoorbeeld heel goed dragen met een paar hoge laarzen. Draag je broek in je laarzen voor een up-to-date look. Op de broek draag je een (warme) zomertrui, een oversize blazer of een leren jasje. Aan jou de keuze.

Als de temperaturen iets milder zijn kun je je wagen aan een licht broekpak. Maak de look af met leren accessoires.

Vind je wit of beige tinten net iets te licht, ga dan voor aardekleuren. Combineer groentinten met specerijkleuren. Combineer olijfgroen met saffraangeel. Wees creatief. En grijp niet terug op je gebruikelijke jeans met jack! Besteed aandacht aan je look. Ga voor een inventieve look met up-to-date accessoires en een vrolijk nagellakje. Je voelt je er zoveel beter (mooier en blijer) door.

