Kapseltrends lente zomer 2020. Superhippe platinablonde haarcoupe

De kapsalons zijn weer open. Wat hebben we ze gemist! Misschien is dit het moment om eens echt uit je bol te gaan met een superhip kapsel!

De haartrends voor lente zomer 2020 laten een heel evenwichtig beeld zien. Korte kapsels, middellang haar, lang haar. Het mag allemaal. De lijnen zijn dit seizoen wat zachter en de haarkleuren zijn overwegend natuurlijk met een warme ondertoon. Maar dat betekent niet dat je je eigen koers mag varen. Heb jij zin in een scherp, symmetrisch kapsel met een recnhte pony en een platinablonde kleur – en hiermee hebben we zo ongeveer alle anti-trends van het moment opgesomd -, ga er dan voor!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Zo’n kapsel is tijdloos en laat zich niet in een hokje plaatsen. Dus heb je zin om eens lekker te shockeren, waarom dan niet? Overigens kun je ook voorzichtig beginnen, misschien alleen met de kleur, en daarna met de lengte. Je kunt deze haarcoupe en haarkleur natuurlijk ook op jouw manier interpreteren.

Zo benadrukt zo’n lange pony bijvoorbeeld de ogen best heel sterk. Vind je dat niet prettig, houd de pony dan wat korter, of ga voor choppy bangs. Hetzelfde geldt voor de haarkleur. In plaats van platinablond kun je natuurlijk ook voor snoezig honingblond gaan. Zo’n warme kleur flatteert.

Kortom, doe wat je wil. Dit kapsel dient enkel als inspiratiebron. Borduur erop voort!

TRENDYSTYLE