Elke keer komen ze weer terug in beeld. Creepers. Schoenen met stoere, hoge zolen. Hoe punk, rock, metallic, whatever ze ook mogen zijn, steeds weer duiken ze in het modebeeld op. Ook dit seizoen behoren ze tot de modetrends (pardon, schoenentrends).

Gangmaker op dit gebied was Prada. De ‘creeper boots’ met tasjes van dit modehuis waren afgelopen seizoen al een supertrend. Die werd natuurlijk door iedereen overgenomen. Voor we het wisten, liep de halve modewereld op ‘creepers’, inclusief de fashion modellen. En dan is het echt ‘menens’, want geloof ons: de modellen zijn kritisch.

Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens. Misschien zie je jezelf niet op dit soort schoenen of laarzen. Helemaal goed. Maar het kan ook zijn dat ze je inspireren om te experimenteren met een nieuwe look. Want het is waar: creepers voegen een paar centimeters aan je lengte toe, en ze zijn comfortabel en superstoer. Je mag ze zelfs onder een klassieke rok dragen (zie de eerste foto).

Kijk maar wat je ermee doet. Wij signaleren je de trends, jij beslist.

