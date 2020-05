Over rimpels en droogtelijntjes. Voorkomen en bestrijden

De zon is er weer! En daarmee staan we tegelijkertijd oog in oog met één van de grootste vijanden van onze huid. Een goed moment om het onderwerp ‘rimpels’ weer eens aan te stippen.

Onze huid en vooral rimpels – of het voorkomen ervan – blijft ons bezighouden. Vooral nu de zon er weer is, is het oppassen geblazen. Wat kun je doen om je huid zo jong mogelijk te houden? Tijd om weer even in het onderwerp ‘rimpels’ te duiken.

Wat is een rimpel eigenlijk?

Wat is een rimpel eigenlijk? Een ingewikkelde vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. In plaats van ‘Wat is een rimpel?’ zou je beter kunnen vragen: ‘Wat zijn rimpels?’. Er vallen zoveel varianten onder het woord ‘rimpel’. Maar wil je het simpel houden, dan kun je zeggen dat het gaat om een wijziging in de huid die zich zo op het oog vooral in de gladheid en regelmatigheid van het huidoppervlak manifesteert (juist ja, die lijntjes en vouwen die wij zo lelijk vinden!). Deze wijziging kan zichtbaar zijn als de huid in beweging is, maar ook als deze in rust is. Dit is een relevant onderscheid dat in het zogenaamde classificatiesysteem van Glogau wordt gemaakt om de ‘graad’ (lees: ernst) van rimpels (klassen 1 tot en met 4: mild, matig, in gevorderd stadium, ernstig) aan te geven.

Wat zijn de grootste vijanden van de huid?

Sommige rimpels vormen zich vooral door bepaalde gezichtsuitdrukkingen die we iedere dag weer opnieuw aannemen (vanaf nu niet meer lachen – grapje!). Deze rimpels zijn met name in het bovenste gedeelte van het gezicht te vinden. Vooral diegenen die de gezichtsspieren veel gebruiken, zullen ermee te kampen krijgen. Maar er zijn ook andere oorzaken aan te wijzen. De zon – we noemden deze factor al – heeft zo zijn aandeel in de rimpelvorming. Door blootstelling aan UV-straling verliest de huid soepelheid en veerkracht, een proces dat wel ‘photoageing’ wordt genoemd.

Leeftijd speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. De huid wordt, naarmate de jaren voorbijgaan, steeds minder elastisch en vertoont – helaas maar waar! – steeds meer rimpels en ‘vouwen’.

En wat dacht je van roken? Om het dan nog maar niet te hebben over de gezichtsmimiek die daarmee gepaard gaat. Om een trekje te nemen, tuit je je mond. Doe je dit vaak genoeg dan kan je op den duur prat gaan op een ‘plooirokje’ of ‘streepjescode’: kleine verticale lijntjes langs de lippen.

Stress is ook een factor die in het rijtje thuishoort. Stress zorgt immers voor een verhoogde productie van vrije radicalen wat niet bepaald bevorderlijk is voor een mooi, glad en jong huidje. Maar ook een onevenwichtig voedingspatroon kan een duit in het zakje doen. Om het ontstaan van rimpels zo veel mogelijk te voorkomen, is een gezonde levensstijl dus van groot belang.

Voorkomen is beter dan genezen

Tegenwoordig zijn er steeds meer en steeds geavanceerdere methodes om rimpels die zich eenmaal gevormd te hebben, te elimineren of te ‘vervagen’ (fillers bijvoorbeeld). Andere methodes gaan de vorming van rimpels zoveel mogelijk tegen door de gelaatsmimiek te beperken (botox bijvoorbeeld).

Maar voorkomen (of het proces in ieder geval vertragen) is natuurlijk altijd nog het beste. Dus: bescherm je huid iedere dag met een antizonnebrandcrème (ook in de winter en vooral in de lente als we de eerste zon ingaan). Maak er een goede gewoonte van om je huid nooit, maar dan ook nooit onbeschermd aan de zon bloot te stellen! Verzorg je huid, ook al ben je nog jong, verder altijd goed. Reinig de huid ’s avonds grondig en houd het vochtgehalte op peil met een hydraterende crème. Gebruik vanaf je dertigste een anti-rimpelcrème, eet gezond, voorkom stress en slaap voldoende (tijdens de nachtrust herstelt je huid zich)!

Tot slot nog een klein vraagje: wat is het verschil tussen een rimpel en een droogtelijntje?

Het woord ‘droogtelijntje’ klinkt zoveel prettiger dan ‘rimpel’. Toen de verkoopster in de parfumerie opmerkte dat ik van rimpels nog geen last had, alleen van droogtelijntjes, was mijn ego gestreeld. Maar een goede vriend én dermatoloog deed mij op mijn vraag wat het verschil nu eigenlijk is, zonder veel omhaal uit de doeken dat er geen verschil is. ‘Het klinkt alleen heel troostend‘, zei hij. Wel voegde hij eraan toe dat de droge huid sneller veroudert dan de vette huid. Toch maar weer eens een maskertje doen!

