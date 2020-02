Spijkergoed trends vanuit Milaan. Voorjaar 2020 in denim!

De Milan Fashion Week is nog steeds in volle gang. De modestad Milaan laat zich van zijn beste kant zijn. Het is elke dag schitterend lenteweer. De fashionista’s kunnen zich zonder kou te lijden in de allernieuwste mode voor lente zomer 2020 presenteren. En dat doen ze dan ook! Op deze pagina vind je een snelle greep uit de denim outfits die we onder het modepubliek spotten. Bij de modeshow van Philosophy by Lorenzo Serafini zagen opvallend veel combinaties van lichte denim met wit wat heel fris, schoon en lenteachtig oogt.

Lichte denim is een trend voor voorjaar 2020, maar dan wel met een romantische touch en een opvallende vormgeving. De denimjasjes (want het zijn jasjes en géén jacks) hebben grote, ronde schouders. De broeken zijn wijd met hoge tailles in jaren ’80 stijl. En de minirokjes zijn… kort! De romantische touch komt van denim roesjes en denim bloemen die op de jasjes zijn gestikt.

Lichte denim combineer met je met wit of blauwnuances

Lichte denim is heel mooi in combinatie met wit – we zeiden het al – en met andere blauwnuances. Zo zagen we behalve de onontbeerlijke witte laarzen (een huge trend) ook lichtblauwe laarzen in combinatie met licht spijkergoed. Let ook op de combinatie van de lichte spijkerbroek met de witte kabeltrui. Een ander item dat heel goed bij deze denim trends past, is de blauw-met-gestreepte blouse die dit voorjaar een must-have is.

Naast lichte denim gaan we natuurlijk ook donkerdere kleuren zien. Een andere trend is patch work in jaren ’70 stijl. Een voorbeeld daarvan zagen we bij de modeshow van Alberta Ferretti.

Zoals gezegd, is het een snelle greep uit de denim outfits in deze dagen hebben gezien (er is nog véél meer!). Ziet het er niet heerlijk uit allemaal? Laat die lente maar snel komen!

TRENDYSTYLE