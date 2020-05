Mooi weer is geen synoniem voor spijkershorts, blote benen of mouwloze tops of jurkjes. Vandaag zag ik op straat een meisje voorbijkomen dat haar best had gedaan. Ze droeg een kuitlange rok met een klein truitje met lange mouwen. Het geheel was niet echt modieus en al helemaal niet in lijn met de allerlaatste modetrends en toch viel ze op tussen alle shorts en spijkerbroeken. Hoe leuk kan een (lange) rok met een geklede top soms niets staan! Er is maar weinig voor nodig om een stijlvolle look samen te stellen.

Een lange rok, een blouse en een paar rake modeaccessoires en je bent superhip. Zo’n look flatteert en camoufleert. Dit is vooral gedurende de eerste dagen van mooi weer erg fijn als je je nog wat onwennig voelt en net iets strakker of wat meer zongetint had willen zijn.

Bekijk de modelook op onze streetstyle foto’s maar eens. Die is stijlvol maar hip, en boordevol modetrends voor lente zomer 2020 zonder dat het er al teveel bovenop ligt. We zetten de trends even voor je op een rijtje:

1. Total white is cool.

2. Broeken en rokken met een elastische band en koord in de taille zijn hip.

3. Kapiteinspetten zijn hot.

4. Grote goudkleurige schakelkettingen zijn een hype.

5. Zonnebril met een cat eye vorm zijn terug in de mode.

6. Cross body bum bags zijn nog steeds super!

7. Blouses met een ietwat mannelijke snit zijn in de mode.

Laat je inspireren. Deze look is moeiteloos chic, cool en trendy.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE