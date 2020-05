Voor mixen en matchen heb je een zekere dosis lef nodig. Eigenlijk moet je gewoon tegen je gevoel ingaan! De modetrends voor lente zomer 2020 laten de meest onmogelijke combinaties van printjes en fantasieën zien maar het eindresultaat is te gek!

Strepen met ruiten met bloemen en met pailletten. Kun je het nog volgen? We zagen het allemaal op de catwalk van Missoni voor lente zomer 2020. En het zag er supercool uit. Het Italiaanse modehuis combineerde kleurrijke fantasieën en prints die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hadden naar hartelust met elkaar.

En toch was er wel een gemene deler: de kleurschakeringen sloten bij elkaar aan.

Verder was het één en al potpourri geblazen. Zo zagen we twee verschillende bloemenprints in combinatie met een streepmotief plus een zijden sjaaltje in verschillende kleuren blauw met wit. Zo’n wilde mix kan en mag zolang de kleuren in elkaar verlengde liggen.

Bekijk de foto’s maar eens. Let ook even op de sjaaltjes. Die draag je te kust en te keur: om je nek, in je taille of als accessoire voor je tas/mandje. En vind je dan dat je nog niet genoeg printjes aan je lijf heb, ga dan ook voor multicolor schoenen!

We wensen je veel modeplezier toe!

TRENDYSTYLE