Modetrends lente zomer 2020. Must-have: de streepblouse

De streepblouse is hot, aldus de modetrends voor lente zomer 2020. Wij zijn het er helemaal mee eens!

De modetrends voor lente zomer 2020 grijpen weer eens terug op een oude bekende: blauwwitte strepen. Als er één must-have mode item is waar wij dit seizoen weg van zijn, dan is het de streepblouse. Waarom?

Modetrends lente zomer 2020. Waarom de streepblouse ontzettend cool is

1. Omdat een blauwwitte streepblouse je outfit direct fris en lenteachtig/zomers maakt.

2. Omdat je blauwwitte strepen tegenwoordig met alles mag combineren: met bloemenprints, met camouflageprints, met ruitjes.

3. Omdat blauwwit gestreepte manchetten die onder je trui of jas uitkomen je modelook direct modern maken. Om het nog maar niet te hebben over het verfrissende effect van een blauwwit kraagje in je gezicht.

4. Omdat strepen slank afkleden!

5. Omdat streepblouses met spijkergoed zo’n supercoole combinatie zijn: business meets casual.

6. Omdat streepblouses met etnische prints (en etnische sieraden) mode zijn (verrassend mooi!).

7. Omdat je streepblouses zelfs onder je meest zomerse, lange jurken met spaghettibandjes kunt dragen (ik deed dat vandaag) en je er zò mee naar buiten kunt.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

TRENDYSTYLE