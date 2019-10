Stel jezelf deze vragen voordat je opbiecht dat je vreemd gaat

Moet je vreemdgaan opbiechten of kun je het beter voor je houden? Het is een vraag die vaak gesteld wordt. Misschien heb je ‘m jezelf wel eens gesteld.

Het antwoord erop is het typische ‘advocatenantwoord’: het hangt van de omstandigheden af. Elke relatie is uniek, elke persoon is uniek. Er is geen vaste regel voor opbiechten of niet. Maar zijn wel een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om jouw eigen antwoord te vinden.

Wat wil ik met het opbiechten van mijn vreemdgaan bereiken?

Wil ik opbiechten omdat het vreemdgaan te zwaar op mijn geweten weegt of wil ik opbiechten om een onbevredigende liefdesrelatie een ‘shock’ te geven en om te proberen om er op deze manier verandering/verbetering in te brengen?

Ben ik klaar om de relatie eventueel te beëindigen?

Ben ik in staat om de relatie voort te zetten als ik mijn overspel niet opbiecht?

Ben ik in staat om de relatie voort te zetten als ik mijn overspel opbiecht?

Ben ik me ervan bewust dat ik, als ik opbiecht dat ik vreemd gegaan ben, mijn partner heel veel pijn doe?

Is het doel van mijn opbiechten belangrijk genoeg om alle pijn en een eventuele beëindiging van de relatie te rechtvaardigen?

Zijn er alternatieven?

Of je opbiecht dat je vreemd gegaan bent, is een heel moeilijke beslissing die je zult moeten nemen op basis van de omstandigheden van jouw geval en je eigen geweten.

Het enige advies dat we je kunnen meegeven, is om niet over een nacht ijs te gaan. Neem de beslissing niet te licht op, maar weeg alle voor- en nadelen voor jou, je partner en jullie relatie goed tegen elkaar af. Analyseer jezelf en vooral ook de redenen waarom je bent vreemdgegaan, bedenk welke risico’s je loopt en wat de mogelijke verdere scenario’s kunnen zijn.

Heel veel sterkte verder. Een raad: verdrink niet in schuldgevoelens. Als je vreemd bent gegaan, heb je daarvoor vast en zeker je redenen gehad. Denk ook daarover na!

