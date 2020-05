Modetrends lente zomer 2020. Deze etnische jasjes zijn supercool!

Een modetrend voor voorjaar en zomer 2020 die we veel gaan zien, is etnische jasjes. We weten niet wat jullie ervan vinden, maar wij worden er blij van! Volgens de allernieuwste trends, met het Italiaanse modehuis Etro als koploper, draag je ze met stoere (afzak)boots en een streepblouse eronder. Je mag er natuurlijk altijd shorts bij halen, zoals we dat bij Isabel Marant zagen.

En verder zijn ze ook te gek op spijkerbroeken of misschien op een witte broek. We weet zelfs met een lichte nepleren broek. Eigenlijk kun je met deze jasjes alle kanten op. Ze hebben ook niet zoveel nodig omdat ze zelf al heel nadrukkelijk aanwezig zijn.

Een combinatie willen we nog noemen en die is: zo’n jasje over een badpak of bikini. Oké, het blijft voorlopig bij dagdromen maar daar worden we ook vrolijk van, toch?

Bekijk de foto’s maar eens en laat je fantasie gaan. De kleuren zijn schitterend. Haal er een paar etnische sieraden bij en je hebt een fantastische modelook.

TRENDYSTYLE