De afgelopen weken en maanden hebben we vele kappers geïnterviewd. Eerst ging het vooral over de haartrends voor lente zomer 2020 maar de laatste tijd gaat het natuurlijk vooral over praktische tips. De hair stylisten doen hun uiterste best om ons, zij het vanaf afstand, door deze moeilijke tijd heen te loodsen.

De hoofdregel is altijd: doe geen drastische dingen, niet qua haarkleuren en ook niet qua haarsnit.

Hoe minder je aan je haar komt, hoe gemakkelijker het voor je kapper is om je coupe straks weer op de rit te krijgen.

Maar soms jeuken je handen! In tijden als deze heb je soms even wat frivole afleiding en verandering nodig. Een kleine en vrij ‘veilige’ verandering is het knippen van een niet te brede, lange en speelse pony. Met de volgende instructies moet je het (ongeveer) zelf kunnen doen.

1. Knip je haar droog.

2. Trek met een kam een driehoek (met de punt naar beneden) van de ene helft van je wenkbrauw naar de andere helft van je wenkbrauw.

3. Zet de rest van je haar achter op je hoofd vast zodat je het niet per ongeluk mee knipt.

4. Houd de ‘driehoek’ tussen de vingers van je linkerhand vast (je vingers houd je horizontaal, zie de foto hierboven) op de gewenste lengte en knip je haar met rechter hand boven je vingers af (ben je links, draai je handen dan om). Je vingers fungeren als liniaal.

5. Houd het haar omlaag en niet naar voren want anders wordt je pony te kort.

6. GA BIJ VOORKEUR VOOR EEN WAT LANGERE PONY! Knip je pony net iets langer af dan je in gedachten hebt zodat je ‘m nog kunt bijpunten.

7. Is je pony niet mooi recht, knip ‘m dan in (met verticale bewegingen) zodat-ie ‘gewild’ slordig is.

Niet blij met je pony, style ‘m weg met speldjes.

Succes ermee!

