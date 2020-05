Kapseltrends zomer 2020. Beachy waves, vlechten en goudkleurige haaraccessoires

Volgens de kapseltrends voor lente zomer 2020 gaan we ons haar weer volop vlechten. Het twee-vlechtenkapsel is hot. Ook kapsels met kleine vlechtjes als ‘haaraccessoire’ doen het goed. Maar soms zijn wat lossere haarkapsels wel zo fijn. Denk aan een losse (beach) wave met wat luchtig ineen gedraaide, net-niet gevlochten lokken. Steek er dan nog wat grappige haaraccessoires in – speldjes met parels, schelpjes, wat je wilt – en je bent blij!

Trendy vlechtkapsels volgens de haartrends voor lente zomer 2020

Losjes ineengedraaide beachy waves. Lang leve de vrijheid en de zomer!

De vlechtkapsels volgens de allernieuwste trends zijn mooi, daar niet van, maar soms stemt een wat zachter gestyled hoofd gewoon heel blij. Bekijk het kapsel met beach waves en ineengedraaide lokken op de foto’s hieronder maar eens.

De look is vrij eenvoudig zelf te creëren. Was je haar en vlecht het als het handdoekdroog is. Als je je vlechten uithaalt, valt je haar in ‘beachy waves’ uiteen. Met een zoutspray kun je die karakteristieke strandtextuur nabootsen. Want bij strandhaar gaat het niet alleen om de vorm maar ook om de textuur van je haar. Gebruik haarproducten die je haar mat maken in plaats van glanzend.

Heb je eenmaal de juiste textuur te pakken, draai de lokken die langs je gezicht vallen dan losjes om zichzelf en breng ze naar achteren. Zet vast met speldjes en verwerk er dan haaraccessoires in. Figuratieve speldjes of ook een diadeem (zie de foto’s). Rond de diadeem die je met pinnen/steekspeldjes vastzet, trek je wat plukjes haar los zodat het accessoire als het ware door het haar heen te zien was, als schelpjes die half onder het zand verborgen zijn… Heerlijk toch!

