Modetrends lente zomer 2020. Drie modelooks waar wij wel weer zin in hebben!

Na wekenlang min of meer in pyjama te hebben doorgebracht, begint het toch weer te kriebelen. Je af en toe weer volgens de allernieuwste modetrends aankleden voelt goed. We hebben drie mode looks voor je!

Opeens begint het bij ons weer te kriebelen. We krijgen weer zin om ons echt aan te kleden. Het was leuk om een break te hebben en even niet te moeten, maar langzaam maar zeker beginnen we toch weer interesse te hebben voor de modetrends, hoe frivool (en ongepast) het ook klinkt. Het helpt om het moraal hoog te houden.

En dus zochten we drie modelooks uit die ons – en misschien ook jullie – inspireren.

Modelook 1: bloemenprints, laarsjes met vierkante neus, rode tas

Wat ons inspireert? Allereerst die schattige bloemetjesprints die op vele catwalks te zien waren. Millefleur heten ze, maar het zouden net zo goed behangstofjes kunnen zijn. Het leuke is dat je ze met elkaar kunt combineren.

Supercool zijn ook de halfhoge boots met vierkante neus. Vierkante neuzen gaan we ook deze zomer nog veel zien. En dan dat rode tasje! Rode modeaccessoires zijn zo in-trend.

Modelook 2: strepenpak met mocassins

Misschien zijn we toch een beetje gehecht geraakt aan onze pyjama’s. Zo’n strepenpak is in ieder geval wel heel erg leuk. Een paar mocassins eronder en je hebt een look waar je alle kanten mee op kunt.

Modelook 3: streepblouse met… whatever you like!



En dan is daar die inmiddels overbekende streepblouse, een hot item voor lente zomer 2020. Fris en casual met een spijkerbroek. Maar eigenlijk mag en kan je ‘m met alles combineren, zelfs als je denkt dat het niet kan! En wat te denken van die lange mantel… Smullen!

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE