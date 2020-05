Zelf een stapeltaart maken is één van de leukste (en lekkerste) dingen die je kunt bedenken. Het is eenvoudiger dan je denkt. Natuurlijk komt er wel wat werk aan te pas maar je kunt dat heel goed in stappen doen. Zo maakten wij de cake, de basis voor deze taart, de dag van tevoren. Ook de schuimkoekjes kun je apart maken (je kunt ze natuurlijk ook kopen). Onze garnering is heel eenvoudig. We wilden er een rustieke taart van maken. Niet al te gekunsteld maar eentje om van te smullen. Dat deden we dan ook.

Veel plezier ermee! Geniet ervan.

N.B. Hieronder vind je eerst het totaaloverzicht van de ingrediënten (wel zo handig als je gaat boodschappen doen). Deze ingrediënten zijn daarna per onderdeel uitgesplitst. Mocht je geen hoge taartvorm hebben dan kun je natuurlijk altijd meerdere afzonderlijke, lage taarten bakken, maar dat spreekt voor zich.

Totaaloverzicht van de ingrediënten

11 eieren

circa 450 gram suiker

2 zakjes vanillesuiker

1 citroen

150 gram bloem

40 gram maïzena

1/2 liter melk

1/2 liter slagroom

100 gram smeltchocolade

fruit voor de garnering

Belangrijkste benodigdheden: oven, hoge taartvorm met een diameter van 18 centimeter, mixer, bakplaat en bakpapier.

De cake basis

Ingrediënten

5 eieren op kamertemperatuur

150 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

1 citroen (alleen de schil)

150 gram bloem

Bereiding

Klop de eieren, de suiker, de vanillesuiker en de geraspte citroenschil met een handmixer op tot een luchtige schuimende massa. Je moet echt even heel goed doorkloppen want het schuim moet echt heel luchtig zijn. Zeef nu eenderde van de bloem erin en schep die door het schuim. Schep van onderen naar boven. Het is heel belangrijk dat dit de enige beweging is die je maakt want anders zakt het schuim in. Herhaal deze handeling met nog eens eenderde van de bloem, en tenslotte met het laatste deel bloem.

Schenk het beslag in de vorm en bak de cake in 30-40 minuten gaar (180 graden).

De schuimkoekjes (meringues)

Ingrediënten

2 eieren op kamertemperatuur (alleen het eiwit, houd het eigeel apart voor de banketbakkersroom, zie hieronder)

100 tot 125 gram suiker

Bereiding

Scheid het eiwit van de eidooiers. Houd de eidooiers apart voor de banketbakkersroom. Doe het eiwit en de suiker in een kom en klop het eiwit heel stijf op. Doe het eiwit in een garneerzak/spuit en maak er mooie toefjes op een bakplaat met bakpapier van. Bak de meringues in een voorverwarmde oven op 120 graden in ongeveer 40 minuten gaar.

De banketbakkersroom

Ingrediënten

4 eieren plus de 2 eidooiers van de meringues

150 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

45 gram maïzena

1/2 liter melk

Bereiding

Doe de eidooiers, de suiker, de vanillesuiker en de maïzena in en kom en klop de ingrediënten op tot luchtige massa.

Voeg de melk toe en klop de massa verder op.

Verwarm het geheel au bain marie totdat je een gele crèmeachtige massa. Je banketbakkersroom is klaar.

Garneren met slagroom en chocolade

Ingrediënten

500 ml slagroom plus suiker

100 gram smeltchocolade

fruit naar eigen keuze (wij kozen frambozen)

Bereiding

Snijd de cake horizontaal in drie ronde helften: een bodem, een middenstuk en een top. Je kunt dit doen met een kartelmes of een flostouwtje.

Schep de helft van de banketbakkersroom op de onderste helft, leg het middenstuk erop, schep daar de rest van de room op en sluit de cake met het bovenstuk

Klop de slagroom met een beetje suiker goed op. Bekleed de cake nu in zijn geheel met de slagroom. Voor een strak beklede taart kun je het beste een glaceer paletmes en een deegschraper gebruiken. Maar het mag er ook best huisgemaakt en rustiek. Wij kozen voor het laatste. Zet de taart in de ijskast zodat de slagroom verder opstijft.

Als de taart goed koud is, smelt je de smeltchocolade en druppel je de chocolade bovenop de taart waarbij de chocolade naar beneden mag glijden.

Garneer de taart met de meringues en het fruit. Wij kozen voor frambozen.

Je taart is klaar. Je zult eens zien hoeveel voldoening het geeft om zelf zo’n taart te maken. En lekker dat-ie is!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE