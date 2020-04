Kapseltrends en haarideeën 2020. Zin in een zonnige hair look!

Kapseltrends, haartrends 2020? We moeten er op dit moment zelf iets van maken. En daarbij kunnen we wel wat vrolijke en zomerse inspiratie gebruiken.

Kapsel uit model? Uitgroei? Haarkleurtje verschoten? Laten we er creatief mee omgaan. Aan de ene kant zijn er de kapseltrends voor lente zomer 2020, aan de andere kant moeten we het nu vooral hebben van onze eigen vindingrijkheid. En we moeten er de moed inhouden. Daarom gingen wij op zoek naar inspirerende kapselfoto’s met een hoog blijheidgehalte. Bekijk de foto’s hieronder maar eens en doe spannende haar ideeën op. Dit is wat wij ervan opstaken:

(Kapiteins)petten zijn hot en… meer dan welkom want ze verdoezelen ongewenste uitgroei.

Superlang haar is terug in de mode dus laat maar groeien die manen. Wel goed verzorgen. Was je haar regelmatig (ook al is de verleiding groot om het uit te stellen) en mishandel het niet met al te strakke elastiekjes.

Een gekleurd sjaaltje in je haar staat vrolijk en zomers, is casual en camoufleert wederom die nare uitgroei.

Donkere haarkleuren zijn in-trend, ook voor de lente en zomer. We hoeven niet per se allemaal als blondines door het leven te gaan. Wie weet, is dit het moment om terug te keren naar je eigen brunette haarkleur?

Laten we vooral niet bang zijn om met haarkleuren te experimenteren. Houd de moed hoog met een uitwasbaar roze of blauw kleurtje. Is je haar grijs, probeer dan eens om van die grijze haarkleur te houden! Verfraai ‘m met een zilvershampoo. Het resultaat zou wel eens overdonderend mooi kunnen zijn.

