Kapseltrends 2020. Kort kapsel volgens de allernieuwste haartrends? Wanhoop niet!

Heb (had?) jij een kort kapseltje volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020? Dit is wat je kunt doen om het bij te houden. Vier haartips.

Als je je korte kapseltje vlak voor de lock down volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020 hebt laten bijknippen, dan heb je geluk gehad, en zing je het misschien nog wel even uit. Maar zat je op dat moment al tegen een knipbeurt aan dan is het model er inmiddels vast uit. Geen paniek! Er zijn een paar dingen die je kunt doen.

1. Laat het maar groeien!

Laat die scherpe pixie cut uitgroeien en kijk eens wat ervan komt. Dit soort situaties leveren de meest creatieve kapsels op.

2. Zelf bijknippen

Kun je het niet nalaten en wil je toch orde op (in) je hoofd scheppen, pak dan een scherpe schaar en knip je haar zelf bij, maar pas op: niet meer dan een paar centimeter. Knip je haar niet nat, maar was en föhn het eerst in model. Probeer zoveel mogelijk de bewegingen van je oorspronkelijke kapsel te volgen.

3. Creatief stylen

Voel je er niets voor om je haar zelf te knippen, ga dan creatief stylen. De meest eenvoudige manier is om met gel aan de slag te gaan. Maak een scherpe midden- of zijscheiding en kam elk haartje (dankzij de gel) op z’n plaats met een fijne kam. Je kunt het haar ook allemaal naar achteren brengen. Kijk ook eens wat voor haaraccessoires je nog in huis hebt.

Ga voor een elastiek bandje en een ondeugend opspringend kruintje. Of ga voor een wilde chaos. Waarom ook niet?

4. Gek kleurtje

Het is een moment van de strakke regels maar ook van de anarchie (althans, waar het ons haar betreft). Experimenteer met kleurtjes, ga voor uitwasbare pastels, heb lak aan uitgroei. Dit is het moment om je qua haartrends uit te leven. Sterker nog, zet je eigen trend!

Keep safe!

TRENDYSTYLE