De make-up trends voor lente zomer 2020 spelen met kleur, vooral voor de ogen. Veelkleurige oogmake-up is een trend. Daar gaan we vooral felle, soms zelfs contrasterende kleuren voor gebruiken. Alle gekheid op een stokje, zullen we maar zeggen. Maar wij zien onszelf zo snel nog niet met zo’n fel gekleurde oogmake-up door het leven gaan, trends of niet. Het gebruik van kleuren in je gezicht ligt sowieso heel gevoelig.

Elke kleur zorgt voor een andere mood. En iedere kleur heeft weer een ander effect en roept weer andere emoties op. Sommige kleuren zijn rustgevend, sommige kleuren levendig en energetisch. Sommige kleuren zijn fris of zacht, andere kleuren hard, soms zelfs triest. Ook de combinatie van kleuren is belangrijk. Sommige kleuren versterken elkaar, sommige kleuren verzwakken elkaar. In de regel geldt dat contrasterende kleuren, als je ze met elkaar combineert, elkaar versterken.

Als je dit weet, zul je ook begrijpen hoe belangrijk het is dat je voor je kleding en vooral ook make-up die kleuren kiest die voor jou werken, niet alleen maar kleuren die ons door de modetrends en make-up trends worden aangepraat. Als je bewust de kleuren kiest, zul je daar in je uiterlijk je voordeel mee kunnen doen.

Welke makeup-kleuren staan jou goed?

Vooral de gezichtsteint – meer nog dan de haarkleur – is bepalend voor de kleuren die ons goed zullen staan. Om de kleuren die jou flatteren te vinden, houd je kledingstukken in verschillende tinten bij je gezicht – het liefst bij natuurlijk daglicht – en beoordeel je er het effect van. Vraag ook huisgenoten of een vriendin welke tinten zij jou het beste vinden staan. Wees verder niet bang om met kleuren te experimenten.

Sta open voor nieuwe, ook felle kleuren en minder klassieke kleuren. Omdat deze kleuren opvallend zijn en de aandacht trekken, gebruik je die om je sterke punten te accentueren. Dit geldt niet alleen voor je kleding maar ook voor je make-up. Heb je een volle mond, accentueer die dan met een opvallende kleur. Heb je mooie ogen, wees dan niet bang ze met een diepe, donkere of opvallende tint kracht bij te zetten.

11 Kleurentips en geslaagde kleurencombinaties

Hieronder vind je een aantal kleurentips en voorbeeld van kleurcombinaties om je een idee te geven van de effecten die je kunt bereiken. Heb je het eenmaal in de vingers, dan zul je zien dat je met kleuren oneindig veel kunt.

#1 Wit accentueert een licht gebronsde huid, zwart doet je huid bleker lijken maar staat fantastisch als je een gebronsde huid hebt.

#2 De gezichtshuid reflecteert de kleuren die je vlakbij je gezicht draagt. Zo geven koele tinten als groen, blauw en paars geven het gezicht rust.

#3 Rode vlekken, pukkeltjes en adertjes in je gezicht camoufleer je met een groene tint (groene correctiestick).

#4 Lichte en koele tinten als bleekroze lippenstift kunnen je tanden gelig doen lijken, warme rode tinten doen je tanden witter lijken.

#5 Warme haarkleuren geven een bleek gezicht een gezondere teint, koele donkere haarkleuren maken bleek en de gelaatstrekken harder (wat niet per definitie negatief hoeft te zijn).

#6 Donkerblauwe kringen onder je ogen ga je met gelige of oranjeachtige tinten te lijf.

#7 Rood aangelopen ogen lijken witter als je je ogen met blauwachtige tinten opmaakt.

#8 Blauwe oogmake-up versterkt blauwe ogen als je voor een contrast zorgt: donkerblauwe oogmake-up accentueert lichtblauwe ogen, turkoois en intens blauwe tinten doen donkerblauwe ogen beter uitkomen.

#9 Groene ogen zullen groener lijken met tinten als paars, violet en roze.

#10 Bruine ogen accentueer je met koper, brons en goud.

#11 Voeten en handen lijken bruiner als je een bleke nagellak gebruikt, omgekeerd lijkt de huid lichter als je voor donkere nagellak kiest.