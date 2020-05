Wenkbrauwtrends lente zomer 2020. Geen Frida Kahlo brows (maar wel bijna!)

De allernieuwste wenkbrauwtrends voor lente zomer 2020 zijn: natuurlijk. Leg die pincet maar weg, roepen de visagisten in koor. En dat scherpe wenkbrauwpotlood ook. Strakke, perfect gedefinieerde en ingekleurde wenkbrauwen – van die Instagram brows – zijn uit de mode. We gaan zelfs zo ver dat we de haartjes buiten de contouren laten staan. En dat komt in deze DIY periode natuurlijk heel goed uit!

Bredere en langere wenkbrauwen (een bijna mono-brauw mag!)

Laat je wenkbrauwen dus maar groeien, ook die haartjes die je voorheen zou weghalen. Dat geldt niet alleen voor die haartjes onder je wenkbrauwen maar ook die richting je neus en je slapen. We gaan dus niet alleen voor bredere wenkbrauwen (dankzij die losse haartjes aan de onderkant) maar ook voor langere wenkbrauwen. Bekijk onze backstage foto’s maar eens om je een idee te vormen van de allernieuwste wenkbrauwtrends.

Huid moet zichtbaar zijn

Een andere trend is dat de huid door de haartjes heen zichtbaar moet zijn. We gaan de huid dus niet meer kleuren. Ten hoogste teken je een paar haartjes bij op plekken waar ze ontbreken. Om de haartjes, en niet de huid, te kleuren, gebruiken wij het liefst een gel brow of een oude mascara in de juiste kleur. Haal het borsteltje met weinig product heel voorzichtig over de haartjes en borstel ze in de juiste richting.

Niet te donker

Leidraad voor het kiezen van de kleur van je wenkbrauwen is nog altijd je haarkleur. Voor een natuurlijk resultaat houd je ze iets lichter dan je eigen haarkleur. Maar omdat je het kleurtje ’s avonds gewoon weer afhaalt, mag je met de kleur van je wenkbrauwen spelen. Je keuze is uiteindelijk afhankelijk is van de mood/look die je wilt creëren. Donkere wenkbrauwen bij een lichte haarkleur zorgen bijvoorbeeld voor een masculien en stoer effect. Het belangrijkste is dat je er zelf plezier in hebt!

