Modetrends lente zomer 2020. Houden en weg(leggen)

Het is weer zover. Het is lente. De aanloop naar de zomer is begonnen. We hebben zin om ons huis, en ook onze kasten op te ruimen. Zoals altijd vraagt de seizoenswisseling ook om enige aanpassingen in je garderobekast. Hang fleurige en kleurrijke kledingstukken binnen handbereik, hang of verleg items waarvan je verwacht dat je ze tot de herfst niet meer zult dragen wat meer na achteren. Het organiseren van je garderobe vraagt om enige kennis van de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Eerst even iets over opruimen. Opruimen betekent vaak ook wegdoen: weggooien of tweedehands verkopen. Soms is dat nodig omdat het ons aan ruimte aanbreekt. Maar heb je wat ruimte, dan is mijn advies: doe interessante kledingstukken, ook al zijn ze (momenteel) uit de mode, niet weg. Alles komt terug. De mode vertoont golfbewegingen. Vroeg of laat kun je het weer aan.

En dan nu de organisatie van je garderobe. Nieuwe aankopen volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 krijgen natuurlijk een pole position plekje in je garderobe. Die moeten voor het grijpen hangen of liggen.

Uitgesproken winterse items mogen langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen.

En dan heb je nog al die zomerse items van de afgelopen seizoenen. Er zijn items die we nog steeds gaan zien en dragen, en die dus nog steeds aan de modetrends voor lente zomer 2020 beantwoorden. We zetten er een aantal voor je op een rijtje. Houd deze items binnen handbereik.

Modetrends lente zomer 2020. Dit zijn keepers!

Houden

Animalier prints, vooral lichte slangenprints en kroko prints (fake natuurlijk)

Birckenstocks (kortom: superlelijke sandalen, met alle respect, komen terug!)

Tie dye items (vooral spijkergoed)

Bucket hats (emmerhoedjes) en alles wat daarop lijkt

Crochet jurken, crochet topjes, what ever

Neon kleuren

LBD (Little Black Dress)

Bloemenprints (supersupercool!)

Lange zwierige jurken

Hotpants

Cowboy laarzen

Klassieke gympen (we zagen ze onder meer bij Celine)

Minibags (ook al is er een trend richting maxibags)

Alles in camel kleur

Wegleggen

Gladiatorsandalen

Wielrennersbroekjes

Soklaarzen

Hoogglans lak en rubber

Mom jeans

Strakke kledingstukken

Overslag jurkjes

Veel succes met de reorganisatie van je garderobe!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE