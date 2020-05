Nooit tevoren waren de trench coats zo lang. Of zo kort. De trench coat staat opnieuw in the picture. Het is het meest tijdloze item dat er is. Dragen!

Als je het even niet meer weet, grijp dan terug naar de trench coat. Het is een oude (nieuwe) liefde die je nooit in de steek zal laten. De modetrends voor lente zomer 2020 staan er bol van. Terecht. De trench coat is timeless, een evergreen. Maar ook trendy en modern. Zeker in de uitvoeringen die we in de modecollecties voor zomer 2020 te zien krijgen.

De nieuwe trench coats zijn superlang. Bij Dolce & Gabbana, Bottega Veneta en Fendi valt de zoom zo ongeveer op de enkels. De modellen van Burberry – het modehuis bij uitstek voor trench coats – slepen zelfs over de grond! Klik hier voor lange trench coats.

Maar ook lengtes over de knie doen het goed. Heel draagbaar is bijvoorbeeld de net-over-de-knie-lange trench coat van Celine die met een seventies spijkerbroek, gympen en een witte blouse wordt geshowd. Een look die iedere vrouw flatteert.

Maar een trench coat kan zelfs een rock uitstraling krijgen. Bekijk de foto hieronder maar eens! Een pittig broekje en een stoere riem in plaats van de bijbehorende ceintuur, en je bent al een eind op weg!

Verder geldt: hoe klassieker het model, hoe tijdlozer (dat spreekt voor zich). Maar tijdloos kan ook heel trendy zijn. Dat bewijst de ‘effortless’ chique look die Michael Kors de catwalk voor lente zomer 2020 opstuurde.

Bottom line van dit alles is: draag die trench coat. Over een klassieke broek, over een spijkerbroek, over een jurk, over shorts. Met een trench coat kan het nooit, maar dan ook nooit misgaan!

