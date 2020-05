Haarkleurtrends 2020. Ben jij een warm of een koud typetje? Test het!

De haarkleurtrends hebben de afgelopen seizoenen een grote switch gemaakt. Van koude haarkleuren zijn we overgestapt op warme haarkleuren. Van platinablond, grijs en astinten (herinner je je ze nog?) gingen we opeens naar honing, karamel en vanille. In die mood zijn de haarkleurtrends voor lente zomer 2020 een beetje blijven hangen. Warme haarkleuren voeren de boventoon.

Maar staan die warme kleurtjes ons allemaal goed? Moeten we zomaar de haarkleurtrends volgen zonder ons af te vragen wat ze voor ons uiterlijk doen? Het antwoord is natuurlijk ‘Nee’. Warme kleuren flatteren niet per se iedereen. Volgens de kleurcodes ben je een (overwegend) warm of een (overwegend) koud typetje.

Haarkleurtrends lente zomer 2020. Warme haarkleuren zijn trendy

Volgens de haarkleurtrends voor lente zomer 2020 zijn warme haarkleuren de trend. Maar wat voor een type ben jij? Eén van de hoofdcriteria is je huidkleur. Die is overwegend warm of koud. Tot welke partij je behoort, kun je uittesten met een stuk zilver(aluminium)- en goudfolie. Goudfolie heb je misschien niet direct bij de hand, maar aluminiumfolie vast wel. Het mooiste zou zijn om met beide metallics te testen, maar ook met een stuk aluminiumfolie kom je al een heel eind.

Houd een flink stuk aluminiumfolie naast je gezicht. Als je een ‘koud’ type bent, dan leeft je huid in de nabijheid van het aluminiumfolie op. Ben je een warm type, dan ziet je huid er naast het stuk aluminiumfolie dof en alles behalve sprankelend uit. Ook het omgekeerde geldt. Een warme huid leeft op in de nabijheid van goud en een ‘koude’ huid wordt grijzig.

Wat betekent dit voor je haarkleur? Dat is heel eenvoudig. Ben je een ‘koud’ typetje, dan vooral zullen koele haarkleuren (platina, asblond, grijs) je goed staan. Ben je een ‘warm’ type, dan zullen met name warme haarkleuren (honing, karamel, beige, vanille) je flatteren.

Natuurlijk zijn dit enkel vuistregels, maar houd ze in gedachten. Maar wees niet bang om ertegen in te gaan. Dat kan ook heel interessante resultaten opleveren!

