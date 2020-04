Modetrends lente zomer 2020. Shorts zijn hot! En ook héél flatterend!

De zon hoeft maar een beetje te schijnen of Nederland loopt massaal in shorts. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. De modetrends voor lente zomer 2020 doen ook een duit in het zakje want shorts zijn HOT. Van superkorte spijkershorts tot meer geklede modelletjes in chique materialen.

Spijkershorts

Qua spijkershorts kunnen we volgens de allernieuwste modetrends alle kanten op. Van zelf gefreubelde (lees afgeknipte) modelletjes tot geraffineerde spijkershorts met hoge taille.

Een nieuwigheid voor zomer 2020 zijn de hoog opgesneden shorts in jaren ’80 stijl (iets dat we ook in de badmode voor zomer 2020 gaan zien). Toegegeven, ze zijn superspannend maar niet voor iedereen weggelegd.

Tip: ga je voor hoog opgesneden shorts combineer ze dan niet met strakke topjes maar met ruime blousons want anders wordt het snel vulgair.

Hoera! Het meest flatterende model shorts is mode!

Naast spijkershorts gaan we ook meer geklede modelletjes zien. Die laten zich gemakkelijker dragen. Het meest geliefde model heeft een hoge bandplooi taille, is vrij wijd en reikt tot halverwege het dijbeen. Hoera! Want dit is het meest flatterende model dat je kunt bedenken. Door de wijde pijpen lijken je dijen smaller. Kies de lengte bovendien zo dat ze net het breedste gedeelte van je dijen bedekken. Twee slanktrucjes in één!

Shorts volgens de allernieuwste modetrends

Verder zijn er nog een aantal leuke trendjes voor lente zomer 2020 om je achterhoofd te houden:

Draag (geklede) shorts met hoge laarzen! Dit is supercool maar pas op: ook snel ordinair. Ga je voor hoge laarzen dan moeten je shorts en de items die je erop draagt ultrachic zijn.

Draag shorts met een oversize blazer ! (Zie de streetstyle foto’s hierboven)

! (Zie de streetstyle foto’s hierboven) Draag denim op denim (dus denim shorts met een denim top).

Draag leer op leer.

Draag shorts met een etnisch jasje (hier komen we binnenkort verder op terug).

Klik hier voor slanke-benen-trucjes.

Geniet van je shorts, geniet van het mooie weer, geniet van het leven!

TRENDYSTYLE