Badmode trends zomer 2020. Blommetjes op bikini’s en badpakken. Hier worden we blij van!

Het is mooi weer! Tijd om heerlijk in je bikini of badpak te luieren in de warme lentezon. Misschien ook (hoog) tijd om iets meer te zeggen over de badmodetrends voor lente zomer 2020. De hoofdregel is nog altijd dat de badmodetrends de modetrends van de catwalks volgen. Voor lente zomer 2020 betekent dat een heleboel bloemenprints! Maar ook tropische junglefantasieën, polkadots, BB-ruitjes en zonnige kleuren als (seventies) oranje (en zelfs bruin). Als we het over de lijnen en vormen hebben, dan zien we een grote comeback van de eighties in de vorm van – schrik niet – (bijna ordinair) hoog opgesneden zwembroekjes. Maar nu eerst de bloemenfantasieën in de badmode.

Een bloemetjesprintje doet het in de natuur natuurlijk altijd goed! De bloemenfantasieën voor lente zomer 2020 laten vooral veel realistische blommetjes zien. We gaan dus een beetje weg van het abstracte. In de mode, maar ook in het interieur, zie je hier en daar ook een aapje of een papagaaitje opduiken maar dat hebben we in de swimwear nog niet gezien (trouwens wel een idee!).

De bloemenfantasieën voor zomer 2020 zijn ofwel groot en uitbundig zoals bij Fendi of in millefleur stijl zoals bij Missoni. Het leuke is dat je verschillende bloemenprints met elkaar mag mixen!

Nu we het trouwens toch over bloemen en natuur hebben, nog even een andere modetrend: er is (gelukkig) steeds meer aandacht voor eco-vriendelijke materialen. Zo gebruikte Stella McCartney voor haar badmode collectie voor lente zomer 2020 recyclede nylon en polyester. Fantastisch toch?

Bekijk de foto’s maar eens en zeg nu eerlijk: word je hier niet blij van?

