Modetrends lente zomer 2020. 10 Must-haves voor een up-to-date modelook

Boost nodig? Zin in iets anders? Toe aan een update van je modelook? Met deze 10 mode must-haves zit je goed. Het zijn key items volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Wel even interpreteren volgens jouw eigen persoonlijke smaak. Laat er je eigen creativiteit op los en draag de items op jouw manier. Want jij bent uniek, en dat mag je uitdragen.

10 Must-haves voor een up-to-date modelook

1. Een witte jurk. Lang of kort. Het maakt niet uit. Als-ie maar krakend friswit is.

2. Doorgestikte schoenen of sandaaltjes (à la Bottega Veneta).

3. Een megagrote zonnebril met vlindermontuur of supergrote vierkante glazen.

4. Spijkershorts met hoge taille (voor langere benen).

5. Een giletje (so seventies!).

6. Een lange bloemenjurk of een bloemenpak. Microbloemetjes van top tot teen zijn hot.

7. Een blauwwit gestreept overhemd/blouse voor op een spijkerbroek of zo… zonder iets eronder :-)

8. Een etnisch jasje (en misschien ook wel een etnische ketting).

9. Een seventies spijkerbroek

10. Een trench coat, superlang, superkort, met patch work of gewoon een klassieker.

