Marte Mei van Haaster heeft werkelijk alles. Ze is een gevierd (Nederlands) model, vormt samen met haar man een kunstenaarsduo én heeft een beeldig koppie. Haar donkere haar draagt ze, volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020, in een schattig kort kapsel. Ze ziet er met haar korte lokken zo stylish uit dat we spontaan de neiging voelen opkomen om de schaar in ons eigen haar te zetten. Ken je dat gevoel?

Als Marte Mei op de internationale catwalks voorbijkomt, dan valt ze op door haar rustige, elegante uitstraling en haar beeldige korte kapsel. Het Nederlandse model heeft vol, donker haar met een natuurlijke slag.

Op haar zevenentwintigste verjaardag liet Marte Mei haar halflange bobkapseltje afknippen. Het resultaat was het speelse, korte koppie, vrouwelijk maar met een androgyne kwinkslag, dat je op de kapselfoto’s op deze pagina ziet.

Het model zette de schaar in haar bobkapsel om even weg te zijn van dat ‘modellenhoofd’. Haar bobkapsel was zo nauw verbonden met haar modecarrière dat ze de behoefte voelde om het af te knippen zodat ze de spiegel weer iemand zag die meer was dan alleen maar model. Inmiddels zijn we een jaar verder. Marte Mei’s haar is weer wat langer maar altijd nog speelser en beweeglijker dan de bob van een jaar geleden.

Zoals je op de kapselfoto’s ziet, is Marte Mei’s haar gelaagd geknipt. In de nek is het wat langer, bovenop zijn kortere lagen te zien. Hierdoor is het haar minder zwaar en krijg je meer volume. Rond het gezicht is het haar heel speels en met beweging geknipt. Het haar bij de oren is vrij lang. Hetzelfde geldt voor de pony/lok die op verschillende manieren kan worden gedragen.

Hoewel dit kapsel bijna jongensachtig kort is, heeft het toch een vrouwelijke uitstraling, juist dankzij die laagjes en de beweging die in het haar geknipt is. Echt een kapseltje om je door te laten inspireren.

