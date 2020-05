Modekleuren zomer 2020. Think pink! Zo draag je roze. 7 Mode tips

Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we weer volop roze. In alle mogelijke toonaarden. Roze is een modekleur die steeds weer om de hoek komt kijken. Als je een stoer type bent, ben je er misschien niet zo van gecharmeerd. Toch zou je er nog van versteld kunnen staan hoe cool deze kleur kan zijn. Het hangt natuurlijk wel af van de rozenuance die je kiest.

Hoe draag je roze volgens de modetrends voor lente zomer 2020?

Hoe draag je roze volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020? En welke rozekleur staat jou het mooist? Wij hebben een aantal kledingstips voor je.

1. De modetrends voor lente zomer 2020 laten vele tinten roze zien: van fuchsia tot zalm tot poederroze. Kies het roze dat jou flatteert. Heb je een warme huidkleur, ga dan voor warme rozetinten. Heb je een koude huidkleur, ga dan voor roze met een koude ondertoon. Lees hier hoe je kunt checken of je een warm of koud typetje bent.

2. Kies het roze die bij jouw mood/persoonlijkheid past. Zachte en zoete roze tinten zijn romantisch, fuchsia kan heel stoer zijn en zalmroze is chic. Stap een beetje af van het vooroordeel dat roze ‘girly girly’ is. Zelfs (stoere) mannen kunnen roze dragen.

3. Roze is een verjongende kleur. Onbewust associëren we roze met jeugdigheid. Dat komt natuurlijk door de klassieke babykleuren. Buit dit uit. Ga voor een roze truitje en tip wat roze blush op je wangen. Je ziet er jaren jonger uit!

4. Roze wordt trendy als je deze kleur met stoere, mannelijke items combineert. Of als je stoere mannelijke items – een driedelig pak, een dasje, veterschoenen – in een roze kleur kiest.

5. Roze wordt buitengewoon interessant als je voor opvallende structuren of materialen gaat. Roze (nep)leer bijvoorbeeld kan heel cool zijn.

6. Maak vernieuwende kleurcombinaties. Roze met rood is een combinatie die we in de nieuwste modetrends voor lente zomer 2020 niet meer tegenkomen. Dit seizoen combineren we roze met neutrale tinten (beige, crème, tabak) of met vanillegeel of ijsblauw. Roze met wit of zwart mag maar is wat geijkt. Roze met goud is feestelijk. Heel cool is het als je verschillende items in verschillende rozetinten, structuren of fantasieën met elkaar combineert.

7. Ga voor een shocking effect. Draag oerlelijke sandalen onder een lange roze jurk. Of draag een lief roze truitje met een klein stukje blote buik eronder.

By the way, roze haar mag ook weer!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

