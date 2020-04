Zonnebrillentrends 2020. Deze zonnebrillen maken je jonger (en mysterieus)

Vergeet de microbrilletjes van vorig jaar zomer. De zonnebrillentrends voor lente zomer 2020 laten macrobrillen met markante vormen zien. Zwarte monturen voeren de boventoon. De glazen zijn donker. En de vormen zijn hoekig of hebben vlinderachtige vormen. Vooral die vlinderachtige vormen zijn interessant. Want opwaartse lijnen maken jong!

Tijdens de Fashion Weeks begin dit jaar (2020) zagen we ongelooflijk veel grote, zwarte monturen met donkere glazen. De zonnebrillen voor lente zomer 2020 schreeuwen VIP. Ook Anna Wintour van Vogue USA zweert erbij. De ‘Fashion First Lady’ is tijdens de verschillende video-interviews die ze de afgelopen weken gaf, te zien in joggingpak én zwarte zonnebril.

En laten we eerlijk zijn. Dit soort zonnebrillen zijn flatterend. Ze staan iedereen goed. Ze permitteren je om onopgemaakt voor de dag te komen. Ze camoufleren wallen, kringen en hangovers. En ze geven je die mysterieuze VIP-look!

