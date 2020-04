Wenkbrauwtrends zomer 2020. Zelf epileren. Een hoekje voor een minder vermoeide oogopslag

Wist je dat verzorgde en gemodelleerde wenkbrauwen je oogopslag een minder vermoeid en fris aanzien kunnen geven? De beste vorm is de wenkbrauw met een hoekje, ook al is dat niet helemaal in lijn met de wenkbrauwtrends voor zomer 2020.

De wenkbrauwtrends voor lente zomer 2020 laten vooral natuurlijke vormen zien. Volg je eigen wenkbrauwvorm, is het advies van de experts. Dat neemt niet weg dat je best een beetje aan je natuurlijke wenkbrauwvorm mag tornen. Soms kan een rechte vorm heel grappig zijn (de wenkbrauwtrends voor winter 2020 2021 laten weer rechte, volle vormen zien); soms doet een wenkbrauw met een hoekje meer voor je gezicht.

Wenkbrauwen met een hoekje

Rechte wenkbrauwen zijn stoer en ietwat mannelijk. Ronde wenkbrauwen kunnen je een wat verbaasde uitdrukking geven en zijn momenteel een beetje passé. Maar een wenkbrauwvorm die we altijd wel zullen blijven zien, zijn wenkbrauwen met een klein hoekje. Dit soort wenkbrauwen lopen vanaf het binnenste ooghoek lichtjes omhoog tot ongeveer driekwart van de wenkbrauw en maken dan een gedefinieerd hoekje naar beneden. Deze vorm opent de ogen en heeft een licht liftend effect.

Hoe modelleer je je wenkbrauwen?

De aangewezen persoon voor het epileren van je wenkbrauwen is nog steeds de schoonheidsspecialiste. Waag je je er zelf aan, ga dan haartje voor haartje te werk zodat je niet teveel haartjes weghaalt.

Om je wenkbrauwen een hoekje te geven, werk je vooral aan de onderkant van je wenkbrauw. Trek de huid strak en verwijder met een pincet de overtollige haartjes. Om het begin van je wenkbrauw te vinden, leg je een potlood van je binnenste ooghoek (bij het traanzakje) recht omhoog. Waar het potlood je wenkbrauw kruist, moet je wenkbrauw beginnen.

Het is belangrijk dat je vooral de binnenste hoek van je wenkbrauw goed vorm geeft. Bepaal waar je het hoekje (ongeveer op driekwart naar buiten toe) wilt hebben, en werk daar dan in een schuine lijn naar toe. Aan het begin, bij je binnenste ooghoek, is je wenkbrauw dus het breedst. Controleer elke keer als je een haartje weggehaald hebt het resultaat en bepaal welk haartje je als volgende gaat verwijderen.

Maak ook de huid onder je wenkbrauwen goed schoon. Hier groeien vaak her en der kleine haartjes die misschien nauwelijks te zien zijn maar toch een onverzorgd effect kunnen geven (wat overigens wel een wenkbrauwtrends voor lente zomer 2020 is). Maar soms staat het gewoon verzorgder om die losse haartjes weg te halen. Doe je dat, trek je huid dan goed strak, anders riskeer je dat je met de pincet de huid verwondt en kun je blijvende littekentjes houden.

De bovenkant van je wenkbrauw kun je in één keer schoon maken met een klein beetje koude hars (hier is wel enige handigheid voor nodig, lees de instructies op de verpakking goed na en volg ze stipt op). Je krijgt dan een mooie, scherpe lijn. Breng de hars echter nooit op de huid onder je wenkbrauwen aan. De huid is daar erg teer en kan op den duur als het ware uitrekken.

Na het hoekje mag je wenkbrauw richting je slapen smaller toelopen. Het uiteinde van je wenkbrauw bepaal je door een potlood van de punt van je neus over je buitenste ooghoek naar je wenkbrauw te leggen. Waar potlood en wenkbrauw elkaar kruisen, moet de wenkbrauw eindigen.

Je kunt de vorm van je nieuwe wenkbrauwen met hoekje nog verder accentueren met make-up. Teken de wenkbrauwen in met een oogpotlood en breng onder het hoekje een lichte oogschaduw aan.

Een minder vermoeide oogopslag met verzorgde wenkbrauwen

Wenkbrauwen met een hoekje zijn sensueel en vrouwelijk en maken je oogopslag bovendien minder vermoeid. Door de schuine lijn aan de onderkant en het hoekje komt er wat meer huid vrij. Het gaat om misschien om millimeters maar je uitdrukking wordt er wel ‘lichter’ door. Je krijgt een soort liftend effect en je ogen lijken meer te sprankelen. Dit soort wenkbrauwen kunnen ook ogen met wat hangende oogleden als het ware meer openen. Ze mogen dan wel niet helemaal in lijn met de allernieuwste wenkbrauwtrends voor lente zomer 2020 zijn, maar wat maakt het uit? Als ze voor jou werken, dan is het goed.

TRENDYSTYLE