Haarkleurtrends 2020. 6 Tips voor mooie haarkleuren met zo min mogelijk onderhoud

De haarkleurtrends voor lente zomer 2020 laten een terugkeer naar natuurlijkere kleuren zien. We gaan voor haarverfjes met minder sterke contrasten. En hopelijk ook met minder uitgroei. Want al die haarkleurtrends, al die haarkleurmodes, zijn hartstikke leuk, maar met die uitgroei blijven we maar worstelen. Zelfs als de kapsalons wel open zijn, blijft het bijhouden van een haarkleur een ding. We zijn op zoek gegaan naar gouden regels om uitgroei zoveel mogelijk te voorkomen (voor zover dat mogelijk is natuurlijk) en je haarkleur zo mooi mogelijk te houden. Met sommige tips kun je direct al aan de slag, met andere tips zul je even moeten wachten totdat je kapper weer actief is.

#1 Niet teveel contrast

De eerste regel is heel eenvoudig: kies een haarkleur die niet al teveel met je eigen haarkleur contrasteert. Dit geeft minder snel uitgroei. Dus ben je donker, ga dan niet voor superblond maar ga hoogstens één of twee tinten blonder. Hetzelfde geldt natuurlijk omgekeerd.

#2 Ga voor een kleurtechniek die een zachte uitgroei geeft

Ga je voor blond(er), houdt de aanzet (je haar bij de wortels) dan wat dieper van kleur. Het oogt heel onnatuurlijk als je de aanzet lichter maakt dan de rest van het haar. Juist door de aanzet wat donkerder te houden, krijg je de mooiste kleureffecten en zorg je ervoor dat de uitgroei altijd heel zacht is.

#3 Ga voor highlights met een sun kissed effect

Hoe dichter je bij de natuur blijft, des te minder onderhoud. Boots de natuur in je haarkleuren zoveel mogelijk na. Je natuurlijke haarkleur of natuurlijke effecten zoals die van de zon op je haar. Een sun kissed look staat bijvoorbeeld heel zomers, maar vraagt veel minder onderhoud dan een blond geverfd hoofd. Ga voor (baby)highlights her en der maar met een diepe inkijk aan de bovenkant. De punten zijn surfachtig licht maar het contrast is niet al te groot en je eigen haarkleur komt er nog wel doorheen. Zo heb je zo min mogelijk uitgroei.

#4 Een mix van highlights en lowlights

Je kunt ook voor een natuurlijke highlight-effect gaan met een kleurverandering niet of nauwelijks wordt opgemerkt maar die je haar wel meer uitstraling en persoonlijkheid geeft. Ga voor een mix van high en lowlights die goed geplaatst zijn, en aangepast aan jE natuurlijke haarkleur. Dit is een optimale oplossing om uitgroei tegen te werken. Het kan ook een manier zijn om stap voor stap terug te gaan naar je eigen haarkleur, als je dat zou willen.

#5 Fris blonde haarkleuren op met lowlights

Fris je blonde haarkleur niet op door er weer een pakje blond overheen te doen. Je wordt dan alsmaar blonder en krijgt steeds opnieuw met uitgroei te maken. Experimenteer liever eens met lowlights zodat de kleur mooier wordt, maar ook wat gedempter en zachter. Het voordeel van deze blonderingstechniek is dat het weinig uitgroei geeft en dus ook om relatief weinig onderhoud vraagt.

#6 Probeer een kleurconditioner

Er zijn tegenwoordig steeds meer producten zijn die je haarkleur snel en gemakkelijk ‘opfrissen’. Ze brengen een vervaagde haarkleur weer op kleur, zonder verf, en leggen weer een mooie glans over je haar. Kleurconditioners zijn ideaal om je haarkleur snel mee bij te werken. Ze zijn ook heel gemakkelijk als je nog geen uitgroei hebt maar je haarkleur toch wat is teruggelopen.

