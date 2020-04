French manicure, bloemetjes, parels, rainbow manicure. De nagellak trends voor lente zomer 2020 laten zich inspireren door de allernieuwste modetrends. Haal je nagellakjes maar eens tevoorschijn en ga er creatief mee om. Ga voor een rainbow manicure in softijstintjes of candy kleurtjes, of – zoals we dat ook in de modetrends zien – in mooie natuurlijke tinten (karamel, tabak, vanille, cayennerood). Of exploreer de nieuwste Frenchies met gekleurde maantjes. Bloemetjes zijn ook in de mode en sluiten mooi aan bij de millefleur-behangstofjes die we op de catwalk en in de modecollecties voor lente zomer 2020 tegenkomen. Met de lakjes die je in huis hebt, kom je vast al een heel eind.

DIY manicure tips voor mooie nagels

MAAR… je zou er ook voor kunnen kiezen om je nagels rust te gunnen. Hier zijn onze nageltips:

1. Verwijder je nagellak en maak je nagels kort. Dat is hygiënisch. Bovendien beschadig je ze minder snel.

2. Gelnagels kun je beter niet zelf verwijderen, maar nood breekt wet. Op internet vind je een groot aantal video’s waarin wordt uitgelegd hoe je gelnagels zelf kunt verwijderen. Ga voorzichtig te werk en beschadig je eigen nagels niet.

3. Maak je nagels kort met een nagelclip of een grove vijl. Geef ze een mooie vorm met een fijne vijl.

4. Knip je nagelriemen niet. Wil je ze bijwerken, week je vingertoppen dan in een kommetje warm water en duw de velletjes met een houten manicurestokje terug. Knip de overtollige velletjes voorzichtig weg met een nagelriemtangetje, maar kom niet aan de nagelriemen zelf.

5. Verwen je nagels met een nagelbadje van olijfolie. Ze knappen er zienderogen van op. Voeg wat geraspte citroenschil toe voor een mooie, roze kleur.

6. Vergeet ook je teennagels niet! Knip ze recht af met een nagelclip en volg dezelfde procedure als voor je vingernagels (overtollige velletjes verwijderen na voetenbadje en maskertje van olijfolie!).

7. Lak je nagels even niet. Gun ze rust. Want laten we eerlijk zijn: wat is er mooier dan gezonde, natuurlijk roze nagels. Daar kan geen nail art tegenop!

