Nagel trends lente zomer 2020. Hot: French manicures in zoete snoepkleurtjes!

French manicures zijn hotter dan ooit. Het is dé beauty trend voor lente zomer 2020. Elke nail artist die wij in deze periode interviewen, begint erover. De klassieke French – zachtroze nagelbed met een wit randje – staat voorjaar 2020 in het middelpunt van de belangstelling en krijgt een nieuw jasje. We zien ‘m tegenwoordig in alle mogelijke kleurstellingen. Heel geliefd zijn combinaties van warme, natuurlijke kleuren met primaire kleuren (denk aan een karamelkleurige basis met een knalrood randje) maar zeker zo populair zijn ook pastels en snoepkleurtjes.

Juist ja, snoepkleurtjes! Candy kleurtjes zijn het helemaal. Backstage bij de modeshow van Moschino voor herfst winter 2020 2021 was de Amerikaanse nail artist Miss Pop met haar team druk in de weer met fuchsiaroze, bleekroze, lilabeige, snoepgeel, candy blauw en denim blauw. Ze maakte de nail look vervolgens af met een wit randje zodat je een French manicure met een snoepkleurige basis krijgt.

Deze nail look was geïnspireerd door de mood van de show die je zou kunnen omschrijven als ‘Marie Antoinette in Wonderland‘. De modellen kregen behalve snoeperige nagels ook snoeperige pruiken aangemeten. Het leken wel een soort suikerspinnen. Al met al leken de meisjes een soort dromerige, romantische en onwerkelijke Marie Antoinettes. Bekijk het video interview met de bekende nail artist Miss Pop uit New York maar eens.

Op onze backstage foto’s kun je de nagellakkleurtjes en ook de nagelvorm bekijken. De nagels waren niet al te lang en vrij recht maar met mooie rondingen aan de zijkanten. Deze vorm wordt wel ‘squoval’ genoemd omdat het tussen vierkant en ovaal inzit.

Deze nail look is heel gemakkelijk na te doen… en is om op eten :-) Waar wacht je nog op? Update je nagels volgens de allerlaatste nageltrends voor lente zomer 2020. Succes ermee!

