De make-up trends voor lente zomer 2020 spelen met contrasten. Zo is het heel mooi om een stoere, punky eyeliner te combineren met een stralend en lieflijk opgemaakt huidje. We zagen deze make-up look backstage bij de modeshow van Blumarine voor lente zomer 2020 in Milaan. Global Senior Artist Michele Magnani van MAC Cosmetics gaf ons een aantal handige make-up tips en backstage trucje mee om deze make-up look thuis na te doen. Bekijk ook even de backstage video om meer van deze mooie look met stoere eyeliner te zien.

Make-up tip 1: mixen voor een stralende huid (voor vrouwen van elke leeftijd)

‘De huid heeft een frisse en jonge uitstraling,’ vertelde Michele Magnani. ‘Dit is niet alleen een maquillage voor jonge meisjes, voor modellen van 17, 18, 20, maar voor vrouwen van elke leeftijd.’

MAKE-UP TRUC: ga voor een transparante maar tegelijkertijd goed gehydrateerde maquillage. De glans ligt OVER het huidje maar DAARONDER – door de transparante foundation heen – is een goed gehydrateerde huid zichtbaar. Dit effect bereik je door een vloeibare foundation (Magnani gebruikte MAC Studio Waterweight Foundation) te MIXEN met een primer (Magani gebruikte MAC Prep+Prime Natural Radiance). De primer zorgt voor dat mooie gehydrateerde effect en het transparante effect van de foundation.

Make-up tip 2: highlighten

‘Vervolgens ga je highlighten,’ legde Michele Magnani uit. ‘Dit doe je om verschillende redenen: om die natuurlijke, frisse glans over de huid te leggen, maar ook om de jukbeenderen, de Cupidoboog van de mond en de neusbrug sterker neer te zetten en om de volumes die met het aanbrengen van de foundation soms een beetje verloren gaan te herstellen.’

MAKE-UP TRUC: Gebruik een highlighter in crèmevorm in een zachte kleur (hier: MAC Cream Color Base in de kleur Pearl). Mix de highlighter met je vloeibare foundation voor een ultralight effect.

Make-up tip 3: eyeliner trucjes

‘Eyeliner is een make-up trend die nooit zal verdwijnen. Er bestaan verschillende soorten eyeliner: een jaren ’50 eyeliner, een jaren ’60 eyeliner, een jaren ’70 eyeliner, enzovoorts. Ook de make-up trends voor lente zomer 2020 spelen met eyeliners. Voor de modeshow van Blumarine voor lente zomer 2020 heb ik de klassieke eyeliner een punky twist meegegeven door de lijn recht te maken. Hierdoor wordt de uitstraling heel stoer en strong. ‘

MAKE-UP TRUC: gebruik een eyeliner in gelvorm. Deze eyeliner vlekt minder snel en laat zich gemakkelijker met een wattenstaafje corrigeren dan een vloeibare pen eyeliner. Breng de eyeliner met een schuin kwastje aan. Voor dit soort rechte, sterke eyeliners is er bovendien nog een tweede truc: begin bij de buitenste ooghoeken, trek de lijn door langs je bovenste wimpers en verbind die dan met het lijntje vanuit je binnenste ooghoeken.’

Veel succes ermee!

