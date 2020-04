Thuis ontharen. Harsen is nog altijd één van de beste ontharingsmethodes. Tips & tricks

Misschien onthaarde je zelf al of misschien ben je het in deze periode gaan doen. Feit is dat harsen nog altijd een van de beste manieren is om die ongewenste haartjes te lijf te gaan.

Een Italiaanse journalist begon deze week een artikel met een kleine, ‘pijnlijke’ anekdote. Hij zou zijn vrouw gecomplimenteerd hebben met haar nieuwe bontlaarsjes waarop zij geantwoord had dat ze op haar blote voeten liep. De Italiaanse bevolking zit inmiddels meer dan 60 dagen verplicht thuis, en dat is afzien. Veel Italiaanse vrouwen zijn gewend om voor het ontharen naar de schoonheidsspecialiste te gaan. Toen ik nog in Milaan woonde, deed ik daar ook aan mee, en laat ik mijn benen en bikinilijnen altijd in de salon waxen. Maar het is ook heel zelf thuis te doen.

Van alle ontharingsmethodes wordt harsen (waxen) misschien wel als een van de beste beschouwd omdat de verhouding prijs/duurzaamheid van het resultaat goed is. Laten we deze methode eens beter bekijken. Wat zijn de voordelen en de nadelen van harsen? En hoe kun je irritaties en pukkeltjes na het harsen voorkomen? Zijn er manieren om de haargroei na het harsen te remmen? En mag je na het waxen in de zon? Allemaal vragen die wij in dit artikel willen beantwoorden.

Wat gebeurt er tijdens het harsen?

Tijdens het harsen worden de haartjes met wortel en al uit het haarzakje getrokken. De warme, vloeibare hars wordt op de huid aangebracht, daarna afgedekt met een strip die vervolgens met een besliste beweging de inmiddels gestolde hars inclusief haartjes verwijdert. Er bestaan ook koude harsstrips die op ongeveer dezelfde manier werken.

Al met al is harsen een tamelijk ‘wrede’ methode om overtollige haargroei (en voor je huid) te lijf te gaan. Harsen wordt in het algemeen als pijnlijk ervaren maar heeft aan de andere kant ook voordelen. Zo geeft deze methode een middellang resultaat van ongeveer 3 tot 6 weken.

Warme of koude hars?

Warme hars werkt beter dan koude hars. Het voordeel daarvan is dat je de herhaling niet hoeft te herhalen. Bij koude hars moet dat soms omdat niet alle haartjes weg zijn. Het voordeel van warme hars is dat je je huid dus ‘minder’ aandoet.

Vroeger verwarmde mijn moeder (ze was schoonheidsspecialiste) de been au bain marie. Dat hoeft vandaag de dag niet meer. Er zijn tal van harsapparaatjes (harsverwarmers) te koop en het je heel gemakkelijk maken om thuis te harsen. Koude hars daarentegen is verkrijgbaar in kant-en-klare harsstrips.

Kan harsen de huid irriteren of voor roodheid zorgen?

Harsen is, zoals gezegd, een behoorlijk agressieve ontharingsmethode die behalve de te verwijderen haartjes ook het huidoppervlak niet onberoerd laat. Een gevoelige huid kan met roodheid, huidirritatie of folliculitis (ontstekingen van de haarzakjes) op harsen reageren.

Verder is ook voorzichtigheid geboden bij huidoppervlakken met gesprongen haarvaatjes. De hete hars en de vrij bruuske trekbeweging waarmee de strip wordt verwijderd, doen de op zich al fragiele haarvaatjes geen goed en er kunnen zelfs kleine bloeduitstortingen ontstaan.

Hars verder geen huid met wondjes of huidaandoeningen. Ga ook niet harsen kort nadat je een grondige peeling hebt laten doen. De huid is dan extra kwetsbaar. Verder gaan sommige medicijnen of crèmes met bepaalde actieve bestanddelen (op basis van vitamine A zuur bijvoorbeeld) niet samen met harsen. De behandelende (huid)arts zal je hierover verder kunnen informeren.

Neemt de haargroei toe als je regelmatig harst?

Tijdens het harsen worden de haartjes uit de haarzakjes verwijderd, maar het aantal haarzakjes neemt door harsen natuurlijk niet toe. De beharing wordt dus niet dikker of voller door het harsen. Ook zijn de haartjes die na het harsen terugkomen niet zwarter dan voorheen. Anderzijds is het ook weer niet zo dat harsen de haargroei vermindert.

Zijn er producten om de haargroei na het harsen af te remmen?

Er worden heel wat producten aangeboden die beloven dat ze de haargroei verminderen maar alleen van crèmes op basis van Eflornithine Hydrochloride zou wetenschappelijk bekend zijn dat het de haargroei afremt. Die worden wel gebruikt om de haargroei in het gezicht terug te brengen. Crèmes met Eflornithine Hydrochloride (merknaam Vaniqa) zijn alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Wat kun je doen om irritatie na het harsen te voorkomen?

Breng na het harsen een kalmerende lotion aan, bijvoorbeeld op basis van aloë vera. Vermijd echter producten met bestanddelen die je huid kunnen irriteren zoals pepermunt of menthol. Bij een jeukende of geïrriteerde huid kun je ook een antibacteriële crème of een antibiotica-crème gebruiken. In dat geval is het raadzaam een arts te raadplegen. Draag verder de dagen na het harsen losse kleding zodat je huid goed kan ademen. Voorkom dat de huid zweterig en broeierig wordt.

Mag je na waxen in de zon?

Na het harsen is zeker de eerste week voorzichtigheid in de zon geboden. Zorg er in ieder geval voor dat je je huid met een zonnebrandcrème beschermt.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE