Spijkerbroeken trends winter 2020 2021. Skinny jeans

De veranderingen die zich de afgelopen seizoenen in de spijkerbroekentrends hebben voorgedaan, zijn enorm. Van skinny jeans gingen we naar mom jeans en momenteel is het keywoord ‘oversize‘. De Eighties drukken een stevige stempel op de actuele mode. In de jeans trends voor herfst winter 2020 2021 vertaalt zich dat in rechte of wijde spijkerbroeken met hoge taille en ultralange broekspijpen.

Het merendeel van de fashion modellen die toch altijd bij skinny jeans zworen (die lange gazellenbenen moeten geshowd worden) zijn inmiddels op spijkerbroeken met rechte of wijde pijpen overgestapt. En daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Maar… er zijn tekenen aan de wand dat de skinny jeans een comeback gaat maken. Of misschien zijn ze nooit weggeweest. Tijdens de afgelopen Fashion Weeks zagen we (ook) fashion models die zich nog steeds (weer?) aan deze strakke broekjes waagden. Overigens zijn de skinny jeans van de modellen van nu weer net iets anders dan die van een – pak ‘m beet – vijf, zes jaar geleden. De taille is hoog. Witte spijkerbroeken (weer die seventies invloeden) zijn hot, en verticale naden zijn een supertrend.

Niet alleen in het straatbeeld maar ook onder de schijnwerpers van de internationale catwalks waren er (zij het weinig) skinny jeans te bespeuren. Zo zagen we bij Celine strakke spijkerbroeken die – geïnspireerd door de jaren ’70 – met (in) hoge laarzen werden geshowd. Heel eigentijds zijn de strakke spijkerbroeken van Dsquared2. Die hebben zelfs een superlage (sexy) taille zoals we die in het verleden droegen, maar de actuele, vernieuwende touch zit ‘m in de broekspijpen die niet, zoals toen, slechts de enkel bedekken maar extralang zijn en rond de enkel aanrimpelen.

Bekijk de foto’s maar eens en doe inspiratie voor jouw jeanslook voor winter 2020 2021 op!

TRENDYSTYLE