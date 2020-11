Jouw modekleuren gidsje voor winter 2020 2021 (een update)

Het modeseizoen winter 2020 2021 is in volle gang. Laten we eens kijken welke modekleuren we dit seizoen nu écht dragen.

Aan het begin van elk seizoen publiceren we altijd de top 10 modekleuren van Pantone, internationaal kleurspecialist, samen met onze eigen kleurvoorspellingen. Maar welke modekleuren voor herfst winter 2020 2021 dragen we nu écht. Welke kleuren zijn echt (letterlijk) uit de verf gekomen en welke zijn ergens onderweg blijven hangen?

De hotste modekleuren voor winter 2020 2021

Neutrals! Natuurlijke kleuren. We hadden de terugkeer van effen, klassieke winterkleuren zien aankomen, maar dat we en masse zoveel lichte kleuren zouden gaan dragen, hadden we niet verwacht. Hotte kleuren zijn:

wit

beige

crème

boter

poederroze

zandsteen

paddenstoel* (hot, hot, hot!)

camel

donkerblauw

*deze kleur (mushroom) houdt het midden tussen beige en grijs (Giorgio Armani zou het ‘greige’ noemen)

Groen! Groen is ook een complete verrassing als modekleur voor winter 2020 2021. In de Pantone top 10 stonden weliswaar twee groentinten (acid geel groen en blauwgroen) maar de groentinten die we in de winkels zien, en dragen, zijn van heel andere aard. Populaire groentinten zijn:

pistache

olijfgroen

bleekgroen (een soort saliegroen)

petroleumgroen/blauw

Blauw! In dit geval kwamen de kleurvoorspellingen met klassiek blauw en voornoemde blauwgroene kleur dichter in de buurt bij de werkelijkheid. Met name klassiek blauw, dus echt donkerblauw, is terug in de mode. Maar wie had al die schitterende zachte, grijsblauwe en bijna babyblauwe tinten verwacht? We combineren ze dit seizoen met neutrals en met de groentinten die we hierboven noemden.

Rood! Rood is een topkleur voor winter 2020 2021. Die stond op de lijst en die blijft erop staan. Dit seizoen dragen we rood in alle mogelijke nuances. Helrood, maar ook bordeauxrood. Als kledingstuk of modeaccessoires. N.B. ook rood op de lippen is terug! (ondanks het mondkapje).

Hoe combineer je ze?

De meest up-to-date kleurcombinaties maak je (het is heel simpel) door bovenstaande kleuren bij elkaar te dragen. Neutrals met groen, neutrals met blauw, groen met blauw, neutrals met rood, neutrals met een blauwaccentje en een rood tasje… You get it! Niet zeker van je zaak? Houd het dan monochroom. Steek jezelf van top tot teen in hetzelfde kleur. Supertrendy!

TRENDYSTYLE