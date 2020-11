De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten een veelvoud aan haarstijlen zien. Superchique en ultravrouwelijke kappershoofden worden afgewisseld door rebelse, korte kapsels met moderne ‘nektapijtjes’. Inspiratiebronnen zijn: jazz/flapper girls uit de jaren ’20, films en vips uit de jaren ’60 en ’70; de muziekwereld, clubbing en cultmovies uit de jaren ’80 (just to name a few). Nooit zagen we zoveel verschillende moods in één enkel seizoen.

Maar één ding is zeker. Korte kapsels zijn een super trend voor winter 2020 2021. Zoals gezegd, kun je er alle kanten mee op. Op onze kapselfoto’s van vandaag zie je een paar korte, ‘stoute’ kapsels met onder meer Eighties invloeden. De mood is rebels, en elk kapseltje heeft zo eigen persoonlijkheid.

Het zijn korte, pittige kapsels voor winter 2020 2021 die zich niet zomaar in een hokje laten plaatsen maar die jou (misschien) tot een nieuw (vernieuwend) kapsel inspireren. Opvallende details zijn: de ‘matjes‘ (we noemden ze al), de uitgesproken haarkleuren (ravenzwart, platinablond), de haarstyling met een combinatie van vooral veel gel rond het hoofd en ‘ongecontroleerde’ lange haren in de nek (de ‘matjes’ hangen niet steil naar beneden maar ‘waaieren uit’), de korte pony of de achterover gestylede lok.

Contrasten maken deze look extra spannend, zoals het korte, jongensachtige gelkapseltje met klassieke oorbellen met ‘hangertjes’. Het zijn jeugdige, stoute kapseltjes maar er zit zeker een concept achter. Ons idee is: heb je er zin in, ga er dan voor. Ongeacht je leeftijd, of wat dan ook. Er is altijd een excuus te vinden om iets NIET te doen. Af en toe moet je daar doorheen prikken… en gewoon ergens voor gaan :-)

