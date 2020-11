Mode accessoires winter 2020 2021. Minitasjes

Sinds Jacquemus nu alweer heel wat seizoenen geleden het kleinste tasje ever de catwalk opstuurde, is de minibag niet meer uit het modebeeld weg te denken. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten zo mogelijk nog originelere en creatievere toepassingen zien. Alhoewel… ‘toepassingen’ is misschien een groot woord, want de tasjes zijn niet altijd even functioneel, maar eerder ‘voor het mooie’. Feit is en blijft dat de influencers er ‘en bloc’ voor vallen. Zo’n mini- of microtasje is je modelook niet compleet.

Met andere woorden: met één of meer microtasjes geef je je modelook een instant boost!

Bekijk de streetstyle- en catwalkfoto’s maar eens en steek er ideeën voor jouw modelook voor winter 2020 2021 van op. We geven je nog een aantal stijltips mee.

1. Microtasjes in een babyroze kleur zijn de must-have voor winter 2020 2021.

2. Combineer microtasjes met oversize kledingitems voor een maximaal contrast.

3. Draag je microtasje ‘cross body’ over je winterjas.

4. Of bevestig datzelfde tasje aan de ceintuur van je jas.

5. Minuscule microtasjes kun je zelfs als ‘ketting‘ om je nek dragen.

6. Bevestig een microtasje aan een leren polsbandje!

7. Versier je dagelijkse, praktische tas met microtasjes.

8. Ga voor microtasjes in dezelfde kleur als je jas voor een spannend ‘camouflage’-effect (‘Ik zie het wel, ik ziet het niet’).

9. Of ga voor een felle, contrasterende kleur voor een shock-elementje in je look.

10. Kortom: één tasje biedt verschillende stylingsmogelijkheden.

Zo’n klein frummeltje, zoveel mode-plezier!

