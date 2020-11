Kettinkjes met hangertjes, oorbellen, ringen, haarsieraden, armbandjes. Véél (fijne) sieraden in één enkele modelook is dé ultieme modetrend voor winter 2020. Proberen!

Haal je sieradendoosje er maar bij en ga op zoek naar kettinkjes, armbandjes, ringetjes en bedeltjes van weleer. Je kan ze nu weer dragen, zelfs allemaal bij elkaar! Véél en verfijnde sieraden in één enkele look is dé ultieme modetrend voor herfst winter 2020 2021. Wij hebben ‘m niet zien aankomen! (Maar misschien hadden we het kunnen weten)

De afgelopen seizoenen stonden de modeaccessoires in het teken van grote, zware, goudkleurige schakelkettingen. De modeontwerpers zijn zelfs zo ver in deze trend doorgeslagen dat deze winter ook truien, jurken en zelfs schoenen met schakelkettingen versierd zijn.

Maar elke trend kent een tegentrend. Terwijl de goudkleurige schakelkettingen megagrote afmetingen aannemen (zozeer zelfs dat je soms een soort Alice in Wonderland gevoel krijgt), duiken er her en der ragfijne sieraden met heel verfijnde kettinkjes op. Kettinkjes met bedeltjes zelfs, zoals je die misschien nog uit je kindertijd kent. Voor een up-to-date look combineer je kettinkjes van verschillende lengtes met elkaar. De bedeltjes mogen allemaal van hetzelfde type zijn maar ze mogen ook onderling verschillen.

Halskettingen van allerlei lengtes zijn dus weer terug. Maar ook armbandjes met bedeltjes en zelfs ringen draag je weer in meervoud. Voor een uiterst ‘beladen’ look mag je het geheel nog eens verrijken met oorbellen en een haarsieraad. Dat laatste kan een diadeem met fonkelende stenen zijn, maar je kunt net zo goed een mooie ketting in je haar dragen en die met schuifspeldjes vastzetten. Of je gaat simpelweg voor een veelvoud aan schuifspeldjes! En anders – ja, het houdt niet op! – een baretje of een gebreide muts ook goed.

Toegegeven, het is een bewerkelijke look maar leuk staat het wel! Vergeet niet om spannende contrasten te creëren. Volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 mag je al deze verfijnde bijous zelfs met grof gebreide truien en jurken dragen! Maar ze doen het natuurlijk ook bijzonder goed bij een mooi jurkje aan het Kerstdiner.

