Loungewear is één ultieme modetrend voor winter 2020 (dat zal niemand verbazen!). Dior doet een duit in het zakje met een droomachtig mooie capsule collectie.

Het zijn geen gemakkelijke tijden. Voor niemand niet. Maar laten we de moed er vooral in houden. Dat moet Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van Dior, ook gedacht hebben toen ze, tijdens de lockdown periode, voor het eerst in de geschiedenis van Dior een capsule collectie – Dior Chez Moi – geheel in het teken van loungewear ontwierp.

Als we dan toch allemaal thuis moeten blijven, laten we er dan van genieten, onszelf comfortabel kleden, en onszelf met een klein stukje luxe verwennen. De schitterende pyjama’s, de superzachte badjassen, de huisponcho’s, de liefkozende sweaters, de comfortabele beha’s, de T-shirts, shorts, slippers en sokken uit de Dior Chez Moi collectie zijn zo mooi dat je ze ook buitenshuis kunt dragen.

Een bijzonder detail in deze Homewear collectie is de zodiakale fantasie die is ontworpen door Pietro Ruffo, kunstenaar uit Rome. In deze fantasie, die een ‘ode’ is aan de bijgelovige aard van Monsieur Dior, worden hemel en aarde, continenten en sterrenconstellaties, en flora en fauna, op artistieke wijze met elkaar verbonden.

Niet alleen Maria Grazia Chiuri en Pietro Ruffo laten zich inspireren door de dierenriem, ook in andere, actuele modecollecties spelen sterrenbeelden een rol. Zijn we dan allemaal een beetje bijgelovig aan het worden? In ieder geval hoopt iedereen vurig op een goede afloop! Maar vergeet niet om ondertussen van het leven, en van de beelden van deze mooie collectie, te genieten.

