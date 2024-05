4x Kapsels van de Fashion Weeks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Als we de streetstyle foto’s van de afgelopen Fashion Weeks erbij pakken, dan zien we vooral veel losse haren die mooi geföhnd zijn: steil of met losse maar nette krullen. Maar er zijn er ook genodigden en influencers die er net iets meer van maken. Dat zijn de kapsels waar wij het meeste haar inspiratie van opsteken. We zochten er vier voor je uit.

De balletknot van Helena Bordon

Een klassiek kapsel waar je altijd goed mee voor de dag komt, is de balletknot. Influencers en celebs kennen de kracht van dit kapsel en kiezen graag voor. Het is een kapsel dat iedereen goed staat en dat gemakkelijk te realiseren is. Voor een superchic effect breng je je haar met een fijne kam en een haarproduct strak naar achteren. Maak een staart, draai je haar tot een knot en zet het vast met speldjes. Ook hier geldt weer: hoe strakker en netter je knot, hoe chiquer het resultaat. Bereid ook de lengte van je haar voor met een haarproduct om fluffy haartjes te voorkomen.

De retro look van Jenny Walton

Jenny Walton die maar altijd te graag voor een retro kapsel kiest, stal de show bij Miu Miu met (wederom) een retro kapsel. Dit keer koos ze voor een bouffant (volume bovenop het hoofd) met een klein nonchalant knotje in de nek en een doorzichtige, zwarte haarband. Het geheel maakte ze af met lange bewerkte oorbellen. Ook dit kapsel is gemakkelijk na te doen. De haarband kun je zelf maken van een sjaaltje of misschien zelfs een pantykous.

De geconstrueerde paardenstaart van Caro Daur

Caro Daur houdt van paardenstaarten en dan liefst met accessoires als linten of leren veters. Tijdens de Paris Fashion Week spotten we haar met een hoge paardenstaart (naar het lijkt met een haarstuk voor langer haar) en een lagere paardenstaart, ook die op het achterhoofd, die vervolgens met elkaar verbonden zijn met een lint. Ook dit kapsel is vrij gemakkelijk na te doen. Het belangrijkste is dat je je haar in twee secties – een bovengedeelte en een ondergedeelte – verdeelt. Dan maak je de paardenstaarten en vervolgens ga je met linten aan de slag (of vraag je hulp aan een huisgenoot).

De romantische paardenstaart van Marie Gaguech

Als laatste signaleren we je de romantische paardenstaart van Marie Gaguech. De Franse zangeres ging voor een nette maar niet al te strakke halfhoge paardenstaart die ze samenbond met een gehaakte witte strik. Dat leverde een mooi contrast op met haar rode haar. Voor zo’n effect kies je een romantisch lint in een kleur die contrasteert met jouw eigen haarkleur.

