Deze retro kapsels zijn supercool. Om mee te experimenteren! Op deze foto’s Jenny Walton

Eén van de meest charmante dames die ons tijdens de Fashion Weeks steeds weer opvalt, is Jenny Walton, illustrator, designer en influencer. Ze staat bekend om haar verfijnde outfits en retro kapsels.

Naar buiten gekrulde haarpunten

De afgelopen seizoenen maakte Jenny Walton van het retro kapsel met naar buiten gekrulde haarpunten haar signatuur. We spotten haar ermee bij Prada en Hermes.

Het is een kapsel dat eenvoudig na te doen, zeker als je je haar, net zoals Jenny, op schouderlengte draagt. Föhn je haar mooi glad, maak een zijscheiding en krul de haarpunten met een dikke ronde borstel of een dikke krultang naar buiten. Gebruik flink wat haarmousse en lak zodat de krul goed houdt.

Opsteekkapsel

Als variant zien we Jenny ook wel met een opsteekkapsel waarbij ze weer voor die zijscheiding gaat en het haar dan achter in haar nek in een klassieke knot of een bescheiden banaan vastzet.

Naar binnen gekrulde haarpunten

Afgelopen Fashion Week in Milaan kwam Jenny met een nieuwe variant: naar binnen gekrulde haarpunten. Bovendien was haar haar blonder dan voorheen met lichte zongekuste highlights aan de voorkant.

Halflang haar en zijscheiding

Constanten in Jenny’s hair looks zijn: de halflange haarlengte en de zijscheiding. Dit zijn meteen de meest flatterende manieren om je haar te dragen. De halflange haarlengte wordt wel gezien als ideaal: goed voor een vrouwelijke look maar ook voor gezond, mooi en vol haar. En een zijscheiding camoufleert onregelmatigheden en asymmetrische gezichtstrekken. Wat willen we nog meer? Alle reden dus om eens met deze kapsels te experimenteren. Omdat ze wat meer ‘gekapt’ zijn, doen ze het ook fantastisch naar een feestje of een speciale gelegenheid.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door de retro kapsels.

