Deze broeken trends horen in je zomer garderobe thuis

Broeken trends voor zomer 2023. Streetstyle foto Charlotte Mesman

De broeken trends voor zomer 2023 laten een afwisselend beeld zien maar één model kom je er niet in tegen: de strakke broek. Slim fit broekjes laten we nog even voor wat ze zijn. Deze zomer gaan we voor wijd of een jaren ’70 lijntje. We gaan voor stoere cargo broeken of bandplooibroeken met een tailored snit.

Wijde spijkerbroeken

Spijkerbroeken dragen we deze zomer wijd. Geen vormeloze boyfriend modelllen (mag natuurlijk wel!) maar mooi gesneden broeken die goed afkleden in de taille, billen en heupen en die eindigen in wijde pijpen. Let ook op de lengte: je broek moet ruim over je schoenen vallen. Blote enkels zijn not done deze zomer.

Elegante (bandplooi)broeken

Bandplooibroeken en broeken met een zogenaamde ‘tailored’ uitstraling zijn dé ster van zomer 2023. Ze zijn wijd, relaxed maar tegelijkertijd geraffineerd. Naar kantoor draag je ze met een bijpassende blazer en in je vrije tijd met een tank-top, een T-shirt of een luchtige blouse. Deze broeken met hun klassieke en stijlvolle uitstraling kun je thuisbrengen onder de quiet luxury trend.

Cargobroeken

Een andere top trend voor zomer 2023 is de cargobroek. Die zien we in allerlei uitvoeringen. In klassiek donkergroen met een typische workwear feeling maar ook in denim, zelfs in het satijn. Kenmerkend zijn de grote, stoere opgestikte zakken.

Seventies broekjes

Een uitzondering op al die wijde modellen – want wijd is natuurlijk dé trend – is de seventies broek. Supercool zijn de slank afkledende broeken in ribstof met wijd uitlopende pijpen van Adidas x Gucci. Ben je een klassiek type denk dan ook aan een seventies broek in grijs flanel.

Fantasieën

Geen zomer zonder vrolijke en kleurrijke fantasieën. We zien ze ook op de broeken terug. Blommenprints doen het altijd goed maar kijk ook eens bij al die broeken met strepen!

Witte en crèmekleurige broeken

Welk model je ook kiest, een witte of crèmekleurige broek is altijd op en top zomer. Of je nu voor een witte spijkerbroek kiest of een crèmekleurige wijde linnen broek, het is altijd goed. Zomers en fris. Op mooie dagen maak je er een total look van.

Welke schoenen?

Ons je het ons vraagt – bekijk de streetstyle foto’s ook maar eens – dan wint deze zomer de puntige pump met kitten heel het van sneakers en sandalen. Check ook de schoenen trends voor zomer 2023.

