De haute couture collectie van Dior in het teken van quiet luxury

Haute couture collectie van Dior voor herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dior

Apparent simplicity is de rode lijn in de nieuwe haute couture collectie van Dior voor herfst winter 2023 2024. Deze term is oorspronkelijk afkomstig van Monsieur Dior himself, en het zal geen toeval zijn dat creatief directeur Maria Grazia Chiuri deze woorden juist in deze tijd van ‘quiet luxury’ tevoorschijn haalt.

Haute couture collectie van Dior voor herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dior

Quiet luxury

Ogenschijnlijk simpel maar o zo chic en geraffineerd. Dat is het ideaal dat Chiuri met haar nieuwe haute couture collectie voor het Franse maison nastreeft. En volgens onze bescheiden mening is ze daar verd*md goed in geslaagd.

Haute couture collectie van Dior voor herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dior

Voor deze nieuwe collectie heeft Chiuri zich laten inspireren door antieke maar tegelijkertijd tijdloze elementen uit de mode, een soort archetypen, zoals de tuniek, de peplum, de cape en de stola. Chiuri laat er haar talent op los, stoft ze af en stuurt ze in superelegante en moderne versies de catwalk in het Musée Rodin in Parijs op. Opvallend is ook dat Chiuri voor deze show enkel platte sandalen koos.

Haute couture collectie van Dior voor herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dior

Schitterend zijn de lange jurken met cleane lijnen en capes in de fijnste wol. Uiterst geraffineerd de zijde met bescheiden en verfijnde borduursels. Niets is opzichtig, alles in ingetogen maar tegelijkertijd ontzettend stijlvol en luxe.

Als godinnen

Haute couture collectie van Dior voor herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dior

De modellen lijken godinnen. De kleuren zijn ultrachic: wit, beige, zilver en bleek goud, zwart. Niets is uitbundig of glam. Jasjes en mantels zijn aan de voorkant geplooid en doen denken aan klassieke beeldhouwwerken. Parels, een symbool van reinheid, komen veelvuldig in de borduursels terug. Samen met zilverdraad leggen ze een subtiele glans over de creaties. Lange rokken en jurken hebben glanstexturen die aan de jaren ’60 doen denken. Wol en kasjmier hebben de hoofdrol. De cape wordt een soort plechtig item dat in meerdere outfits terugkomt.

Dior haute couture herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dior

Chiuri zou Chiuri niet zijn zonder een link naar de kunst. Voor deze goddelijke collectie met vormen en lijnen uit de oudheid, werkte ze samen met Italiaanse kunstenaar Marta Roberti. Roberti’s godinnen die in dieren transformeren, inspireerden Chiuri en Roberti’s werken veranderden de catwalk in Musée Rodin in een kunstgalerie, een heiligdom van godinnen.

