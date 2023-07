Tips voor een goede mondhygiëne. Op naar een stralende lach!

Iedereen weet dat je je tanden twee keer per dag moet poetsen. Maar bij een goede mondhygiëne komt meer kijken. In een gezonde mondholte komen zo ongeveer 800 verschillende soorten bacteriën voor. Elke tand zou zelfs meer dan een miljard bacteriën bevatten. We hebben het hier over goede en slechte bacteriën en het evenwicht daartussen is heel belangrijk. Als je dit weet, begrijp je ook waarom er bij een goede mondverzorging meer komt kijken dan alleen poetsen. Het is slechts één van de stappen die horen bij een goede mondhygiëne.

Je tanden poetsen

Je tanden poets je twee maal per dag met een fluoride tandpasta. Verder moet je dat voor ongeveer 2 minuten doen. 2×2 is dus de regel. Het is belangrijk om niet te hard te borstelen. Gebruik daarom een zachte tandenborstel. Vervang je tandenborstel eens in de drie tot vier maanden.

Ruimtes tussen tanden en kiezen schoonhouden

Maak niet alleen je tanden en kiezen schoon maar ook de ruimtes daartussen en de zijkanten van je tanden en kiezen waar je met de tandenborstel niet komt. Dit kun je doen met flosdraad of met speciale stokers of ragertjes, zoals GUM ragers. Met deze, wat heet, interdentale reiniging verwijder je voedingsresten en bacteriën en voorkom je gaatjes, tandplak en tandvleesontstekingen.

Je tong reinigen

Wat ook nog wel eens vergeten wordt, is het reinigen van de tong. Ook dat is een haard van bacteriën die je bovendien een slechte adem kunnen bezorgen.Reinig je tong daarom met een tongreiniger (of anders met een tandenborstel).

Spoelen met mondwater

Tandplak is een grote vijand van je tanden en kiezen maar ook van je tandvlees. Tandplak wordt veroorzaakt door slechte bacteriën die gebruik maken van suikers en voedselresten. Op den duur kan dat tot gaatjes of tandvleesproblemen leiden. Met goed poetsen, interdentaal reinigen en schoonmaken van je tand ben je al een heel eind in de strijd tegen tandplak maar je mondverzorging is pas compleet met een mondwater als afsluiting. Gebruik een mondspoeling met fluoride en zonder alcohol.

Ook in geval van ontstoken of bloedend tandvlees kan een speciaal mondspoelmiddel uitkomst bieden. GUM paroex bijvoorbeeld maakt het tandvlees weer gezond, kalmeert gevoelig tandvlees, verwijdert bestaande tandplak en voorkomt de opbouw ervan.

Vier stappen, een paar minuten

Alles bij elkaar zijn er met deze vier stappen maar een paar minuten gemoeid. Twee minuten poetsen, met water spoelen, de ruimte tussen je tanden schoonmaken met flosdraad of een ragertje en tenslotte 30 seconden spoelen met mondwater. Hiermee verminder je de kans op gaatjes en tandvleesaandoeningen en andere gezondheidsproblemen, en behoud je die stralende lach!