Zo houd je je handen mooi en jong. Verzorgingstips voor je handen

Met het verstrijken van de jaren vertoont niet alleen het gezicht tekenen van veroudering (check al onze anti-aging tips). Ook de huid op andere delen van het lichaam heeft te lijden onder het verstrijken van de jaren en slechte gewoonten, zoals de huid op onze handen, die we nog wel eens willen verwaarlozen. Met als gevolg: rimpels, pigmentvlekken en volumeverlies. Hierdoor kunnen ze er ouder uitzien dan ze (we) in werkelijkheid zijn. Maar waarom ziet de huid van de handen er snel ouder uit en wat kunnen we doen om deze vroegtijdige veroudering van de huid te voorkomen?

Factoren die het uiterlijk van de handhuid beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het ouder worden van de huid van je handen. Hier volgen enkele van de belangrijkste:

Eén van de grootste bijdragers aan huidveroudering is blootstelling aan de zon. De UV-stralen van de zon kunnen het collageen en elastine van de huid beschadigen. Hiermee heb je veroorzaker nummer één te pakken van rimpels, pigmentvlekken en volumeverlies. Aangezien onze handen vaak worden blootgesteld aan de zon (denk maar eens aan fietsen waarbij ze op je stuur liggen en veel zon vangen), zijn ze bijzonder kwetsbaar voor deze schade.

Koud weer kan ook negatieve effecten hebben op de huid van je handen. Lage temperaturen, wind en vooral droge lucht kunnen een gebarsten en ruwe huid veroorzaken.

Veranderingen in de hormoonspiegels kunnen de huid van de handen beïnvloeden. Naarmate we ouder worden, produceert ons lichaam minder oestrogeen, wat kan leiden tot een verlies van collageen en elastine in de huid, waardoor deze vatbaarder wordt voor rimpels en verslapping.

Natuurlijk is het ouder worden zelf een belangrijke factor in het uiterlijk van de huid op de handen. Met het vorderen van de leeftijd wordt de huid dunner en minder elastisch, waardoor deze gevoeliger is voor beschadiging.

Tot slot kan een gebrek aan constante verzorging ook bijdragen aan vroegtijdige veroudering van je handen. Het natuurlijke verouderingsproces valt niet te stoppen maar als je je handen regelmatig hydrateert en beschermt tegen de zon, dan voorkom je dat je handen er voortijdig oud(er) gaan uitzien.

Zo ga je huidveroudering van je handen tegen

Gelukkig zijn er verschillende dingen die we kunnen doen om te voorkomen dat de huid van je handen veroudert en om ze zo lang mogelijk jong en gezond te houden.

Eén van de belangrijkste dingen om te voorkomen dat de huid op je handen veroudert, is deze te beschermen tegen de zon. Gebruik zonnebrandcrème met een SPF van minstens 30 als je buiten bent.

Je handen gehydrateerd houden is ook belangrijk. Gebruik regelmatig een handcrème of lotion, vooral nadat je je handen hebt gewassen of aan de zon hebt blootgesteld.

Retinoïden (vitamine A-derivaten) kunnen de aanmaak van collageen stimuleren en rimpels en pigmentvlekken verminderen. Zoek een handcrème die retinoïden bevat en gebruik deze regelmatig.

Veel water drinken kan helpen om je huid gehydrateerd en gezond te houden.

Als je huishoudelijke klusjes doet of buiten werkt, draag dan handschoenen om je handen te beschermen tegen agressieve chemicaliën en andere irriterende stoffen.

Roken kan het verouderingsproces versnellen en de huid er ouder doen uitzien. Als je rookt, overweeg dan om te stoppen.

De huid van de handen wordt vaak verwaarloosd, maar het is belangrijk om deze te verzorgen als je wilt dat ze er jong en gezond uit blijven zien. Blootstelling aan de zon, kou, hormonen, veroudering en gebrek aan verzorging zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan vroegtijdige veroudering van de huid op de handen. Maar door onze huid te beschermen tegen de zon, regelmatig te hydrateren, retinoïden te gebruiken, gehydrateerd te blijven, handschoenen te gebruiken wanneer we onze huid blootstellen aan irriterende producten zoals huishoudelijke schoonmaakmiddelen en te stoppen met roken, kunnen we vroegtijdige veroudering van de huid op onze handen in ieder geval voorkomen of veroudering uitstellen.

