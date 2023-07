3x Kapseltrends waar je je deze zomer aan moet wagen

3x Kapseltrends voor zomer 2023. Photo courtesy @hob_salons

De zomer is in volle gang. Een perfecte gelegenheid om met een nieuw kapsel te experimenteren. Volgens HOB Salons Head of Education, Jake Unger, zijn dit drie belangrijke kapseltrends voor zomer 2023. Dit is waar op dit moment in de kapsalons om gevraagd wordt:

#1 Korte kapsels: short & sweet

Korte kapsels zijn enorm geliefd. Onderscheid je van de massa en durf anders te zijn, is het idee achter deze coupes. Een nieuwe haarstijl kan transformerend werken en een ongewone wow-factor hebben. Deze pixie cut is speels en vrouwelijk en dankzij de lengte en textuur boven op het hoofd kun je het haar op verschillende manieren stylen.

Zet dit korte en vrouwelijke kapsel kracht bij met een rijke haarkleur. Beschuitblonde tinten zijn populair en doen het goed bij deze pixie cut. Stem de nuance ervan af op de kleur van je huid en ogen.

#2 Halflang kapsel: straight to the point

Het bob kapsel op één lengte is een andere grote favoriet van zomer 2023. Deze geraffineerde maar coole stijl is goed voor een tijdloos glamour kapsel. Deze zomer draag je je bob net onder je kaaklijn, met een middenscheiding, steil en hoogglanzend. Deze haarstijl is de ultieme power dressing look en maakt het verschil tussen een ‘normale’ bob en een ‘wow’ bob.

Vooral de finish is belangrijk. Je haar moet glanzen en glad zijn als een spiegel, als glas. Dit effect kun je bereiken met een gloss colour of een root touch up. Met goudkleurige en havermoutachtige highlights creëer je diepte en geef je dit halflange kapsel een extra dimensie mee.

#3 Krullen: textuur en nog eens textuur

Een andere haartrend voor zomer 2023 is textuur, textuur en nog eens textuur. Dit seizoen draait het in de kapseltrends vooral ook om de textuur die moeder natuur je heeft meegeven. Omarm je natuurlijke krullen en textuur met een moderne shaggy style. Ga voor wilde laagjes zoals de modellen Mica Argañaraz en Freja Beha Erichsen en haal die inner rock chick in jezelf tevoorschijn.

Ben je brunette geef je haar dan extra dimensie met glossy karamelkleurige nuances en diepe, verzadigde toonaarden. Ga voor een zachte combinatie van kleuren aan je haarwortels en T-sectie highlights die je (kapper) afstemt op je haarsnit, huidskleur en de kleur van je ogen.

